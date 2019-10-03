Происшествия

СБУ и полиция разоблачили группу медиков, наладивших сбор «дани» с пациентов за операции по трансплантации органов. Обыски и задержания проведены в одном из институтов Национальной академии медицинских наук после того, как одного из руководителей института взяли «на горячем» при получении взятки.

Как сообщила СБУ, следствие установило, что у «эскулапов» была четкая градация поборов. За предварительную консультацию они требовали 3000 гривен, за хирургические вмешательства суммы доходили до 50 тыс. долларов.

Предполагаемый организатор незаконной схемы задержан. Он оказался завотделом медучреждения и попался при получении взятки в 22 тыс. долларов. Мзду уплатил пациент, который нуждался в операции на печени. Хирургические услуги и послеоперационную реабилитацию доктор оценил в 40 тыс. долларов, но в качестве первого транша был готов принять половину суммы.

В рабочем кабинете медика было обнаружено 64,5 тыс. «зеленых». На дому у задержанного нашли еще 13 тыс. долларов и 7300 евро.

Сейчас группе докторов инкриминируют статью о получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса). Статья предполагает от пяти до десяти лет лишения свободы. Задержанных готовятся поместить под арест.

Напомним, ранее в столице разоблачили группу врачей из Национального института рака. Выяснилось, что заведующий поликлиническим отделением вместе с врачом-онкологом требовали деньги у онкобольных пациентов, хотя те имели право на бесплатную медицинскую помощь.

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