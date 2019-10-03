- 18:24 У партнера Пугачевой украли миллион
- 18:22 Рада отказала в госфинансировании партиям, проигравшим парламентские выборы
- 18:17 Богдан Хмельницкий мог захватить Варшаву, но спас Речь Посполитую, повернув войска из-под Львова
- 17:55 «Лугано» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 17:53 Суд отказался признать незаконной отмену лицензии "112 Украина"
- 17:47 Анджелина Джоли в шикарном серебристом платье воссоединилась со своим старшим сыном Мэддоксом в Японии
- 17:40 В Киеве врачи обложили "данью" людей, нуждающихся в трансплантации органов: СБУ раскрыла схему
- 17:20 Где смотреть онлайн «Лугано» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 17:14 После расправы над женой собирался сбежать на Донбасс: в Одесской области разыгралась жуткая семейная трагедия
- 17:14 В пятницу берегитесь травм, а во вторник — простудных заболеваний
- 17:03 Ради изгнания экс-главаря боевиков «ДНР» Трапезникова калмыки заговорили по-украински
- 16:54 Неизвестный устроил резню в центре Парижа: убиты четверо полицейских
В Киеве врачи обложили "данью" людей, нуждающихся в трансплантации органов: СБУ раскрыла схему (фото)
СБУ и полиция разоблачили группу медиков, наладивших сбор «дани» с пациентов за операции по трансплантации органов. Обыски и задержания проведены в одном из институтов Национальной академии медицинских наук после того, как одного из руководителей института взяли «на горячем» при получении взятки.
Как сообщила СБУ, следствие установило, что у «эскулапов» была четкая градация поборов. За предварительную консультацию они требовали 3000 гривен, за хирургические вмешательства суммы доходили до 50 тыс. долларов.
Предполагаемый организатор незаконной схемы задержан. Он оказался завотделом медучреждения и попался при получении взятки в 22 тыс. долларов. Мзду уплатил пациент, который нуждался в операции на печени. Хирургические услуги и послеоперационную реабилитацию доктор оценил в 40 тыс. долларов, но в качестве первого транша был готов принять половину суммы.
В рабочем кабинете медика было обнаружено 64,5 тыс. «зеленых». На дому у задержанного нашли еще 13 тыс. долларов и 7300 евро.
Сейчас группе докторов инкриминируют статью о получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса). Статья предполагает от пяти до десяти лет лишения свободы. Задержанных готовятся поместить под арест.
Напомним, ранее в столице разоблачили группу врачей из Национального института рака. Выяснилось, что заведующий поликлиническим отделением вместе с врачом-онкологом требовали деньги у онкобольных пациентов, хотя те имели право на бесплатную медицинскую помощь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!