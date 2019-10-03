Политика

Президент Владимир Зеленский решил наконец подробно объяснить, в чем заключается «формула Штайнмайера» для Донбасса, согласие на которую дала Украина на последней встрече Трехсторонней контактной группы в Минске.

«Возможно, я кого-то сейчас сильно огорчу. Но „зрада“ отменяется», — заявил Зеленский.

«Давайте разберемся, что это за формула. Предусматривает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет. Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе состоятся завтра и под дулом пулеметов? Нет», — утверждает президент.

По словам Зеленского, формула предполагает, что Украина примет новый закон об особом статусе Донбасса. Заработать закон должен «после проведения местных выборов по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами».

«Что дальше? Завтра выборы на Донбассе? Нет. Далее состоится встреча в „нормандском формате“ вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом РФ, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе», — заявил президент.

Напомним, в день после Минских переговоров Зеленский созвал пресс-конференцию, но подробных ответов по поводу «формулы Штайнмайера» не дал. Отказался президент выступать и с парламентской трибуны, ограничившись разговором с депутатами своей фракции.

На Майдане, возле Верховной Рады и Офиса президента, а также на центральных площадях крупных городов состоялись массовые акции с требованием не допустить капитуляции.

Два облсовета — Львовский и Тернопольский — осудили решение президента отвести в рамках «формулы Штайнмайера» украинскую армию от линии разграничения на Донбассе.

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