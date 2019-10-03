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Всемирный день улыбки: поздравления, стихи и открытки
4 октября в мире отмечают День улыбки. Это прекрасный повод поздравить друзей и коллег.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и картинки, которые сделают праздник еще ярче.
С Днем улыбки поздравляю,
Ты в ответ мне улыбнись
И увидишь, как счастливой
И богатой станет жизнь.
Улыбаются деревья,
Солнце, травы и цветы,
И в ответ им в этот праздник
Подари улыбку ты.
Я желаю, чтоб она
Губ твоих не покидала,
Чтоб встречая мир с улыбкой
Жизнь твоя счастливой стала.
***
Делитесь улыбками, люди,
Пусть мир этот радостней будет,
И не останется тени
От мрачного настроения.
Если даже на небе тучи,
Вам в ответ улыбнется случай,
Вам в ответ улыбнется счастье.
Улыбайтесь, друзья, почаще.
***
Пусть сегодня по земле
Улыбки разлетаются,
Станет мир чуть-чуть светлей,
В счастье искупается.
Подари улыбку всем,
Кто в пути встречается,
И, увидишь, счет проблем
Быстро уменьшается.
***
Солнце улыбается
В небесной синеве,
Оно улыбки дарит
И тебе, и мне.
Тебя я с днем улыбки
Сегодня поздравляю,
Пусть на лице она
Радостно сияет.
Лучики-смешинки
От глаз пусть разбегаются,
Пусть тебе навстречу
Люди улыбаются.
Счастье пусть с улыбкой
В дом приходит твой,
Остается радость
Навсегда с тобой.
***
С Днем улыбки поздравляю
И желаю улыбаться,
Пусть ответная улыбка
Наполняет тебя счастьем.
Пусть она из сердца беды
И печали все прогонит,
Пусть насыплет доброты
Тебе полные ладони.
Пусть улыбка новый день
Заряжает позитивом,
Жизнь пусть сделает твою
Доброй, радостной, счастливой.
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