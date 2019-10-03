Общество и люди

Всемирный день улыбки: поздравления, стихи и открытки

4 октября в мире отмечают День улыбки. Это прекрасный повод поздравить друзей и коллег.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и картинки, которые сделают праздник еще ярче.



С Днем улыбки поздравляю,

Ты в ответ мне улыбнись

И увидишь, как счастливой

И богатой станет жизнь.

Улыбаются деревья,

Солнце, травы и цветы,

И в ответ им в этот праздник

Подари улыбку ты.

Я желаю, чтоб она

Губ твоих не покидала,

Чтоб встречая мир с улыбкой

Жизнь твоя счастливой стала.

***

Делитесь улыбками, люди,

Пусть мир этот радостней будет,

И не останется тени

От мрачного настроения.

Если даже на небе тучи,

Вам в ответ улыбнется случай,

Вам в ответ улыбнется счастье.

Улыбайтесь, друзья, почаще.

***

Пусть сегодня по земле

Улыбки разлетаются,

Станет мир чуть-чуть светлей,

В счастье искупается.

Подари улыбку всем,

Кто в пути встречается,

И, увидишь, счет проблем

Быстро уменьшается.



***

Солнце улыбается

В небесной синеве,

Оно улыбки дарит

И тебе, и мне.

Тебя я с днем улыбки

Сегодня поздравляю,

Пусть на лице она

Радостно сияет.

Лучики-смешинки

От глаз пусть разбегаются,

Пусть тебе навстречу

Люди улыбаются.

Счастье пусть с улыбкой

В дом приходит твой,

Остается радость

Навсегда с тобой.



***

С Днем улыбки поздравляю

И желаю улыбаться,

Пусть ответная улыбка

Наполняет тебя счастьем.

Пусть она из сердца беды

И печали все прогонит,

Пусть насыплет доброты

Тебе полные ладони.

Пусть улыбка новый день

Заряжает позитивом,

Жизнь пусть сделает твою

Доброй, радостной, счастливой.

Также смотрите подборку поздравлений с Днем учителя.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter