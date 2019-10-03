Политика

33 минимальных зарплаты: еще один нардеп засветился в Раде в дорогих часах (фото)

После Владимира Кальцева еще один народный депутат появился в Раде в супердорогих швейцарских часах. Парламентарий от «Слуги народа» Артем Дубнов засветил в сессионном зале свой Breitling. Стоимость модели Breitling АВ202 016 составляет 5680 долларов или 140,85 тыс гривен, или более 33 украинских минимальных зарплат.

Фото часов Артема Дубнова опубликовал «Апостроф».

Артему Дубнову 31 год. Родился он в Киеве. До прихода в Раду работал хирургом-стоматологом. В парламент Дубнов избрался по 213-му округу (Киев, Троещина).

Ранее в Раде своими часами похвастался депутат Владимир Кальцев. Стоимость Breguet на официальном сайте стартует от 137 900 долларов.

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