«Александрия» с историческим результатом завершила матч Лиги Европы (видео)

Спорт

В четверг, 3 октября, «Александрия» провела второй матч в групповом турнире Лиги Европы УЕФА. В гости к команде Владимира Шарана, вынужденной принимать своих соперников не на родной КСК «Нике», а во Львове на стадионе «Арена Львов», приехал бельгийский «Гент».

«Александрия» (Украина) — «Гент» (Бельгия) — 1:1

«Александрия»: 79. Панькив, 20. Пашаев, 90. Дубра, 13. Бухал, 11. Мирошниченко, 44. Банада, 27. Гречишкин, 6. Ковалец (8. Довгий, 75), 17. Лучкевич (9. Безбородько, 86), 10. Третьяков, 18. Ситало (23. Шастал, 80).

«Гент»: 1. Камински, 23. Лустиг, 32. Пластун, 5. Нгаде-Нгаджуи, 21. Асаре, 24. Кумс, 16. Дэвид, 6. Овусу, 8. Оджиджа-Офойе, 29. Депуатр (13. Квилитая, 85), 7. Яремчук (31. Кубо, 89).

Голы: Ситало (61) — Депуатр (6).

В стартовом составе гостей вышли на поле два украинца — защитник Игорь Пластун и нападающий Роман Яремчук (еще один наш соотечественник Роман Безус не попал в заявку на игру, но приехал вместе с командой и наблюдал за перипетиями на поле с трибуны). Более того, Яремчук приехал в родной город, поэтому горел желанием забить на «Арене Львов».

«Генту» удалось быстро открыть счет, но сделано это было без участия Романа. Гости организовали быструю контратаку, Оджиджа-Офойе отправил к воротам Депуатра, который пробил по воротам из-под защитника — Панькив не смог спасти.

К этому времени подопечные Владимира Шарана уже имели возможность отличиться, когда Лучкевич ударом головой замыкал навес с левого фланга, но голкипер смог сложиться и парировать мяч. Немного позже аналогичный момент был у Банады, но вновь Камински достал мяч из-под перекладины и перевел мяч на угловой.

Добиться своего александрийцам удалось после перерыва. Одну из атак номинальных хозяев завершал ударом из пределов штрафной площадки Ковалец, голкипер парировал удар, но первым на добивание успел Ситало и с нескольких метров доправил все же мяч в ворота.

Несмотря на желание вырвать победу как у одной, так и у другой команды, финальный свисток зафиксировал голевую ничью — 1:1. Историческую для «Александрии», ведь это первое очко, добытое командой из райцентра в Кировоградской области в основном раунде еврокубка.

Отметим, что в другом матче группы французский «Сент-Этьенн» и немецкий «Вольфсбург» также сыграли вничью — 1:1 (Колодзейчак, 13 — Вильям, 15).

Положение команд в группе I после двух туров: 1. Вольфсбург — 4, 2. Гент — 4, 3. Сент-Этьенн — 1, 4. Александрия — 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Лугано» — «Динамо».

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