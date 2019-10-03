Политика

Первого президента Украины не помнит, количества нардепов не знает: помощница Тищенко оскандалилась в интервью

Новоназначенная помощница народного депутата Николая Тищенко удивила полным непониманием украинской политики. 22-летней модели Марьяне Михолап теперь придется работать в Верховной Раде, о которой у девушки очень туманные представления. Так Марьяна запуталась даже в вопросе о количестве депутатов в украинском парламенте.

В интервью «Обозревателю» Михолап сообщила, что за свою работу в Раде будет получать около 14 тысяч гривен «чистыми». По словам помощницы депутата, ее деятельность будет состоять в «создании контента», подготовке фото и видео и общении со СМИ.

Насколько компетентна бывшая модель в политике, ярко продемонстрировали ответы девушки на элементарные вопросы журналистов. Михолап долго вспоминала фамилию первого президента Украины.

«Кучма. Нет, нет, нет… Сейчас, его Леонид звали. Я точно помню, дай секунду. Кучма был очень долго…», — размышляла вслух помощница депутата.

Вопрос о количестве депутатов в Раде также оказался слишком сложным: «Я знаю, что сейчас сократили, сейчас 300… (на самом деле 424). От „Слуги народа“ зашло 242 депутата (на самом деле 254)».

Напомним, народный депутат Николай Тищенко и сам поразил журналистов, когда попытался комментировать текущие политические вопросы. На вопрос о последствиях «формулы Штайнмайера» Тищенко неожиданно начал сравнивать Украину с неработающим насосом, а потом пустился в пространные рассуждения о надувных куклах, машинах и инструкциях.

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