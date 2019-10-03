Фотосессия полуголой блондинки в центре Николаева взбудоражила соцсети (видео)

Общество и люди

«Голая блондинка устроила фотосессию в центре Николаева» — такими заголовками запестрели местные интернет-ресурсы 3 октября.

Случайные прохожие, водители и пассажиры проезжавших по одной из центральных улиц Николаева — Адмиральской, были озадачены необычной фотосессией девушки, которую несколько фотографов снимали на фоне белой иномарки с надписью «Тест-драйв». На первый взгляд, из предметов одежды на блондинке была лишь короткая курточка. Видео «очевидца» опубликовало издание «Новости-N».

Скандальности ситуации придавало то, что действо происходило рядом со зданием Николаевской областной государственной администрации. Реакции ни полицейских, ни охраны не последовало. А пользователи соцсетей и комментаторы сайтов разделились на «заинтересовавшихся», «возмущенных» и «понимающих» (орфография сохранена):

— 15 суток этой блонди и метлу в зубы, хай там возле помоек селфится

— Та просто реклама новой мазды. На тест-драйв приглашают. Причем тут порно?

— Обычная реклама! Двигатель торговли! (Все способы хороши). Естественно не на улице, не при детях! Есть для этого крутые фотостудии. А автосалону позор, вот нашли на чем экономить.

— А что она сделала неправильно, ведь нас эти правители и суды (9 этаж суд) раздели и имеют как хотят.

— Ну и что из того, что молодые люди пару фото сделали. А то что перед администрацией площадка вместо цветов и газонов, это не порно? (намек на неоконченную реконструкцию центральной площади, закатанной в гранит. — Авт.).

Как бы там ни было, но своей цели устроители фотосессии, видимо, добились — видео стремительно разошлось в сети…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что известная модель Анна Минюкова в Одессе устроила фотосессию на аварийной Хаджибейской дамбе.



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