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Общество и люди

Всемирный день животных: трогательные открытки и стихи

23:07 3 октября 2019 6
День животных
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

4 октября отмечают Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты животных.

«ФАКТЫ» предлагают вам напомнить знакомым о том, что животных надо беречь. А открытки и стихи помогут вам это сделать.

День животных

День животных

Стремись животных защищать,
Они ведь — братья наши!
Стремись чуть-чуть добрее стать,
Мир этот сделать краше!

Их дружба крепкая верна,
Животные — как люди!
И нам их доброта нужна,
Кем без добра мы будем?

День животных


***
Мы не одни на этой планете,
Земля — наша мать, а мы — ее дети,
Животные тоже наша семья,
Они — братья меньшие, людям друзья,
Так пусть же повсюду птицы поют,
И рядом животные мирно живут,
И чтоб не исчезла с Земли красота,
Мы охранять ее будем всегда!

День животных

День животных

***
Когда потреплют нас в житейской драке
И кажется, напастям нет конца,
Зализывают раны нам собаки
И слезы слизывают с нашего лица.
Так пусть же человек, венец творения,
Каких бы в жизни ни достиг вершин,
Склонил чело с любовью и почтением
К четвероногим врачевателям души.

День животных

День животных

День животных

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