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Всемирный день животных: трогательные открытки и стихи
4 октября отмечают Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты животных.
«ФАКТЫ» предлагают вам напомнить знакомым о том, что животных надо беречь. А открытки и стихи помогут вам это сделать.
Стремись животных защищать,
Они ведь — братья наши!
Стремись чуть-чуть добрее стать,
Мир этот сделать краше!
Их дружба крепкая верна,
Животные — как люди!
И нам их доброта нужна,
Кем без добра мы будем?
***
Мы не одни на этой планете,
Земля — наша мать, а мы — ее дети,
Животные тоже наша семья,
Они — братья меньшие, людям друзья,
Так пусть же повсюду птицы поют,
И рядом животные мирно живут,
И чтоб не исчезла с Земли красота,
Мы охранять ее будем всегда!
***
Когда потреплют нас в житейской драке
И кажется, напастям нет конца,
Зализывают раны нам собаки
И слезы слизывают с нашего лица.
Так пусть же человек, венец творения,
Каких бы в жизни ни достиг вершин,
Склонил чело с любовью и почтением
К четвероногим врачевателям души.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.