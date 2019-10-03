Всемирный день животных: трогательные открытки и стихи

Общество и люди

4 октября отмечают Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты животных.

«ФАКТЫ» предлагают вам напомнить знакомым о том, что животных надо беречь. А открытки и стихи помогут вам это сделать.

Стремись животных защищать,

Они ведь — братья наши!

Стремись чуть-чуть добрее стать,

Мир этот сделать краше!

Их дружба крепкая верна,

Животные — как люди!

И нам их доброта нужна,

Кем без добра мы будем?



***

Мы не одни на этой планете,

Земля — наша мать, а мы — ее дети,

Животные тоже наша семья,

Они — братья меньшие, людям друзья,

Так пусть же повсюду птицы поют,

И рядом животные мирно живут,

И чтоб не исчезла с Земли красота,

Мы охранять ее будем всегда!

***

Когда потреплют нас в житейской драке

И кажется, напастям нет конца,

Зализывают раны нам собаки

И слезы слизывают с нашего лица.

Так пусть же человек, венец творения,

Каких бы в жизни ни достиг вершин,

Склонил чело с любовью и почтением

К четвероногим врачевателям души.

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