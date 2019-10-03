Политика

В ЕС рассказали, как жителям ОРДЛО попасть в Шенгенскую зону

Европа обеспокоилась, что действительно могла ошибиться, когда выдавала визы жителям оккупированного Донбасса. Так, возникли подозрения, что за визами могли обратиться жители ОРДЛО, получившие российские документы в рамках новой путинской паспортизации. Теперь государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, не входящим в ЕС, разослали инструкции, как поступать с заявками на Шенгенскую визу от жителей ОРДЛО.

Согласно новой инструкции, заявителей из ОРДЛО, желающих получить Шенгенскую визу, будут перенаправлять в консульства и посольства на территории Украины. Эта норма действует вне зависимости от того, какой документ предъявляет житель ОРДЛО сотрудникам консульства.

Инструкция должна быть доведена до ведома всех консульств стран ЕС в России и в Украине, а также до визовых центров при дипучреждениях. Также сотрудники консульств, посольств, визовых центров должны объяснять заявителям, что украинский биометрический загранпаспорт дает право на безвизовые поездки в Шенгенскую зону.

Напомним, ранее Еврокомиссия распространила инструкции по идентификации российских паспортов, раздаваемых в ОРДЛО с 24 апреля 2019 года. В Европе хотят сообща выработать механизм непризнания таких документов.

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