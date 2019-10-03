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Политика

В ЕС рассказали, как жителям ОРДЛО попасть в Шенгенскую зону

23:16 3 октября 2019 137
евросоюз
Инф. «ФАКТОВ»

Европа обеспокоилась, что действительно могла ошибиться, когда выдавала визы жителям оккупированного Донбасса. Так, возникли подозрения, что за визами могли обратиться жители ОРДЛО, получившие российские документы в рамках новой путинской паспортизации. Теперь государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, не входящим в ЕС, разослали инструкции, как поступать с заявками на Шенгенскую визу от жителей ОРДЛО.

Согласно новой инструкции, заявителей из ОРДЛО, желающих получить Шенгенскую визу, будут перенаправлять в консульства и посольства на территории Украины. Эта норма действует вне зависимости от того, какой документ предъявляет житель ОРДЛО сотрудникам консульства.

Инструкция должна быть доведена до ведома всех консульств стран ЕС в России и в Украине, а также до визовых центров при дипучреждениях. Также сотрудники консульств, посольств, визовых центров должны объяснять заявителям, что украинский биометрический загранпаспорт дает право на безвизовые поездки в Шенгенскую зону.

Напомним, ранее Еврокомиссия распространила инструкции по идентификации российских паспортов, раздаваемых в ОРДЛО с 24 апреля 2019 года. В Европе хотят сообща выработать механизм непризнания таких документов.

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