Ученые создали препарат, продлевающий жизнь на треть

Мир

Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании и Института биологии старения Общества имени Макса Планка в Германии создали комбинацию препаратов, которая увеличивает продолжительность жизни у экспериментальных животных на 48 процентов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Science Daily.

Сообщается, что в состав комбинации входят вещества, которые уже используются в качестве лекарственных средств: препараты лития, траметиниб (для лечения рака) и рапамицин (регулятор иммунной системы).

Было показано, что их совместное применение замедляет процессы старения у плодовых мушек (Drosophila). Это также подтверждается результатами экспериментов над мышами, червями и культурами клеток.

Все три препарата воздействуют на разные сигнальные пути, которые все вместе образуют единую сеть регуляции, связанную с использованием питательных веществ. Каждое вещество в отдельности продлевает жизнь в среднем лишь на 11 процентов, а сочетание из двух препаратов — на 30 процентов. Кроме того, комбинирование позволяет снизить побочные эффекты, оказываемые лекарствами. Например, литий компенсирует вредное воздействие рапамицина, способствующего резистентности к инсулину.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ученые создали напиток, способный продлевать жизнь. Итальянским исследователям удалось собрать в одном напитке целый ряд аминокислот, которые при взаимодействии друг с другом способны создать такой чудесный эффект.

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