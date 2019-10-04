- 05:50 Заворотнюк погасила огромные долги и может ехать на лечение за рубеж
- 05:25 Названы пять хитрых, но легальных способов сохранить за собой право на субсидию
- 04:50 Ученые создали препарат, продлевающий жизнь на треть
- 04:24 Соблазнительная Ратаковски показала фигуру в «опасном» купальнике с дерзкими разрезами
- 03:55 В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
- 03:25 Селфи с почти просроченным майонезом: ООН запустила важный флешмоб против «перевода продуктов»
- 02:50 Массовое отравление подростков: под Сумами госпитализированы 11 учеников
- 02:24 Спешат успеть к встрече в нормандском формате? Стало известно о планах обмена пленными между Украиной и РФ
- 01:55 Без юбки в босоножках: Брежневой советуют «дать пинка» стилисту
- 00:50 На Донбассе мощный взрыв и пожар на заводе, в нескольких городах погас свет и нет связи
- 00:18 Изгоняющий Путина: якутский шаман стал героем игры для смартфонов
- 00:13 Ребров с «Ференцварошем» унижен в домашнем матче Лиги Европы
Ученые создали препарат, продлевающий жизнь на треть
Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании и Института биологии старения Общества имени Макса Планка в Германии создали комбинацию препаратов, которая увеличивает продолжительность жизни у экспериментальных животных на 48 процентов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Science Daily.
Сообщается, что в состав комбинации входят вещества, которые уже используются в качестве лекарственных средств: препараты лития, траметиниб (для лечения рака) и рапамицин (регулятор иммунной системы).
Было показано, что их совместное применение замедляет процессы старения у плодовых мушек (Drosophila). Это также подтверждается результатами экспериментов над мышами, червями и культурами клеток.
Все три препарата воздействуют на разные сигнальные пути, которые все вместе образуют единую сеть регуляции, связанную с использованием питательных веществ. Каждое вещество в отдельности продлевает жизнь в среднем лишь на 11 процентов, а сочетание из двух препаратов — на 30 процентов. Кроме того, комбинирование позволяет снизить побочные эффекты, оказываемые лекарствами. Например, литий компенсирует вредное воздействие рапамицина, способствующего резистентности к инсулину.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ученые создали напиток, способный продлевать жизнь. Итальянским исследователям удалось собрать в одном напитке целый ряд аминокислот, которые при взаимодействии друг с другом способны создать такой чудесный эффект.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!