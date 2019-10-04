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Картину Бэнкси с заседающими в парламенте шимпанзе продали за рекордные 12 миллионов долларов (фото)

Картина знаменитого и таинственного британского уличного художника Бэнкси под названием «Регресс парламента» продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за 12 миллионов долларов — эта сумма почти в шесть раз превысила начальную стоимость полотна и является личным ценовым рекордом для мастера стрит-арта. До сих пор самая дорогая из его работ оценивалась в 1,8 миллиона долларов.

Сатирическая картина шириной четыре метра изображает заседания Палаты общин парламента Великобритании, только вместо депутатов в зале сидят шимпанзе.

#AuctionUpdate Monkey Business: #Banksy's monumental painting of the House of Commons overrun with parliamentary primates sells to applause at £9,879,500 — 9 times its previous record — after a 13 minute bidding battle. pic.twitter.com/5LPR5BlgCH — Sotheby's (@Sothebys) October 3, 2019

Стало также известно, что Бэнкси «открыл» в Лондоне собственный магазин, двери которого, однако, останутся закрытыми. Товары художника можно будет купить онлайн. А через витрину магазина можно заглянуть внутрь и увидеть их. Бренд Бэнкси получил название Gross Domestic Product (Валовый внутренний продукт).

В прошлом году, как писали «ФАКТЫ», за 1,4 миллиона долларов на аукционе была продана картина «Девочка с воздушным шаром», которая после продажи была уничтожена спрятанным в раму устройством для измельчения бумаги.

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