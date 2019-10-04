Происшествия

Под Львовом "упал" самолет: первые детали и фото с места катастрофы

Возле международного аэропорта «Львов» совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Лайнер не долетел полтора километра до взлетно-посадочной полосы. На месте работают спасатели. Им предстоит освободить экипаж из поврежденного авиасудна.

Самолет пропал с радаров в 7.10, заходя на посадку в аэропорт «Львов». До места назначения авиасудну оставалось 13,7 километра. Грузовой самолет летел из Виго (Испания) в турецкий Стамбул, а во Львове должен был приземлиться для дозаправки.

Экипаж в 7.29 вышел на связь и сообщил об аварийной посадке. Экстренно организованные поиски завершились удачно. Самолет нашли, пожара после аварийной посадки не наблюдается.

Как уточнил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, на борту, по предварительным данным, находились семь членов экипажа, и, возможно, мужчина-пассажир. Есть пострадавшие и погибшие.

В аэропорту «Львов» приняты экстренные меры, приблизительно на час будет закрыта полоса для взлета и посадки самолетов. Причины авиапроисшествия выясняются.

Напомним, ранее погодные условия нарушили работу аэропорта Одессы. Самолетам пришлось искать альтернативные аэропорты.

Фото igor zinkevych/Facebook, dsns.gov.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter