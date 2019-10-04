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Трамп опустился на 16 позиций в списке самых богатых американцев
В среду, 2 октября, журнал Forbes опубликовал свой 38-й ежегодный рейтинг 400 самых богатых американцев. Первое, что бросилось в глаза — ухудшение позиций президента США Дональда Трампа. В прошлом году он занимал в списке 259-е место. Сейчас находится на 275-м месте. При этом капитал Трампа остался прежним — 3,1 миллиарда долларов. Очевидно, что минувший год оказался более успешным для его конкурентов.
Джефф Безос сохранил за собой первое место в рейтинге, хотя его богатство заметно уменьшилось. Это объясняется огромной суммой, которую основатель Amazon выплатил своей бывшей жене Маккензи Безос по условиям развода. Она, кстати, тут же ворвалась в первую двадцатку самых богатых американцев и занимает сейчас 15-е место с капиталом 36,1 миллиарда долларов. Сам же мистер Безос «стоит», по оценкам Forbes, 114 миллиардов долларов.
Второе место прочно удерживает Билл Гейтс. Состояние основателя и одного из владельцев Microsoft — 106 миллиардов долларов. Он и Безос значительно оторвались от других миллиардеров, включенных в рейтинг.
Так, на третьем месте находится старый друг Гейтса, его постоянный партнер по бриджу, легендарный инвестор Уоррен Баффетт с капиталом 80,8 миллиарда долларов. Марк Цукерберг (Facebook) занимает четвертое место — 69,6 миллиарда долларов. Замыкает первую пятерку Ларри Эллисон (Oracle) — 65 миллиардов долларов.
Интересно, что в первой десятке есть еще один представитель Microsoft. Это Стив Балмер, на протяжении нескольких лет возглавлявший эту корпорацию. Его состояние оценивается в 51,7 миллиарда долларов, что позволило ему занять девятое место.
Шестое и седьмое места достались основателям Google. Капитал Ларри Пейджа — 55,5 миллиарда долларов, Сергея Брина — 53,5 миллиарда долларов. Как уже сообщали «ФАКТЫ», недавно Брин женился.
Восьмое место Forbes отвел бывшему мэру Нью-Йорка Майклу Блумебргу. Его состояние оценили в 53,4 миллиарда долларов.
А замыкает первую десятку Джим Уолтон, совладелец торговой сети Walmart с капиталом 51,6 миллиарда долларов. Напомним, семья Уолтон в 2019 году была названа самой богатой в мире. По версии Bloomberg, общий капитал ее представителей оценивается в 190,5 миллиарда долларов!
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