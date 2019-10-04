Польша откажется от российского газа: названа важная дата

Мир

Польша намерена с 2022 года стать независимой от российского газа. Контракт с «Газпромом» истекает к концу 2022 года, и продлевать его Польша не будет. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Новые возможности открываются для Польши с появлением газопровода Baltic Pipe из Норвегии через Данию. По нему может транспортироваться газ из источников в Северном море. Газопровод предполагается запустить в эксплуатацию в 2022 году, когда закончится контракт Польши с «Газпромом».

В интервью «Польскому радио» Наимский уточнил, что еще одной альтернативой российскому газу будет сжиженный газ из США и Катара. Польша намерена диверсифицировать поставки голубого топлива и заключить новые контракты.

Напомним, 31 декабря 2019 года у Украины также истекает десятилетний контракт с российским «Газпромом», потому для нашей страны аналогично важны альтернативные источники получения голубого топлива. «ФАКТЫ» выяснили, как Украина может диверсифицировать поставки.

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