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Происшествия

Смертельное ДТП на Тернопольщие: пьяный водитель сбил двух парней (фото)

12:51 4 октября 2019 147
жертвы ДТП
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на Тернопольщине в пятницу, 4 октября, в четыре часа утра. В поселке городского типа Козлив Козивского района 29-летний водитель за рулем автомобиля BMW 320 сбил насмерть двух 20-летних местных жителей. Ранее на территории столичного жилмассива Беличи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех авто: Hyundai, Kia и двух Fiat Doblo.

По словам мужчины, устроившего ДТП, было темно, поэтому идущих по дороге людей он заметил слишком поздно. В итоге столкновения избежать не удалось. Двое парней оказались под колесами автомобиля, третьему их спутнику удалось увернуться, — сообщили в ГУ Национальной полиции Тернопольской области.

Согласно предварительной информации, виновник дорожно-транспортного происшествия был пьян: на освидетельствовании через два часа после наезда в его крови было обнаружено 1,6 промилле алкоголя.

Мужчина задержан, в отношении него открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности движения, что привело к гибели нескольких лиц». Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что несовершеннолетний водитель автомобиля Mercedes столкнулся с «Москвичом» и Honda. Водитель «Москвича» погиб на месте.

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