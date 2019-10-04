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Крушение Ан-12 под Львовом: медики рассказали о состоянии пострадавших
Трое выживших членов экипажа самолета Ан-12, совершившего аварийную посадку за пределами аэропорта Львова, сейчас находятся в больнице. Двое пациентов — 53-летний и 52-летний — уже прооперированы и переведены в отделение неотложной помощи, третий остается в операционной.
В больнице № 8 Львова сообщили, что пациентов к ним привезли в тяжелом состоянии. «На помощь мы вызвали специалистов из областной больницы. У пациентов скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза с вывихом», — рассказал Игорь Стояновский, заместитель главврача по хирургической работе.
Наибольшую тревогу у медиков вызывает третий пациент 1969 года рождения — тот, которого долго извлекали спасатели из поврежденной кабины авиасудна. У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, открытый перелом конечности.
«Всем пациентам оказывается необходимая помощь. После стабилизации состояния все будут повторно осмотрены, проведем дополнительные обследования», — пообещал замглавврача львовской больницы.
Напомним, в результате аварийной посадки пять находившихся в самолете людей погибли. Назначено расследование. Выясняется, какой фактор заставил пилотов садиться аварийно в районе села Сокольники, а не на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Озвучены две версии причин авиапроисшествия.
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