24.57 / 25.01 26.86 / 27.43
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Лукашенко помиловал украинского журналиста Шаройко (видео)

14:40 4 октября 2019 152
шаройко
Инф. «ФАКТОВ»

В Украину после двух лет под стражей в Беларуси вернулся Павел Шаройко, собкор «Украинского радио» и УНИАН в Минске. В Беларуси Шаройко обвинили в шпионаже, судили в закрытом режиме и приговорили к восьми годам колонии.

Шаройко получил помилование в Беларуси и смог приехать в Украину. Видео, как журналиста встречали его родные, опубликовала омбудсмен Людмила Денисова.

Возвращение Шаройко состоялось после встречи Зеленского с белорусским президентом Лукашенко и после освобождения Украиной из-под стражи подозреваемого в шпионаже белоруса Юрия Политики.

твит

Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. В мае 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Обмен журналиста мог состояться еще в 2018 году, но сорвался.

В начале 2019 года журналиста перевели в колонию, а летом 2019 года он попросил о помиловании.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер