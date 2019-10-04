Лукашенко помиловал украинского журналиста Шаройко (видео)

Украина

В Украину после двух лет под стражей в Беларуси вернулся Павел Шаройко, собкор «Украинского радио» и УНИАН в Минске. В Беларуси Шаройко обвинили в шпионаже, судили в закрытом режиме и приговорили к восьми годам колонии.

Шаройко получил помилование в Беларуси и смог приехать в Украину. Видео, как журналиста встречали его родные, опубликовала омбудсмен Людмила Денисова.

Возвращение Шаройко состоялось после встречи Зеленского с белорусским президентом Лукашенко и после освобождения Украиной из-под стражи подозреваемого в шпионаже белоруса Юрия Политики.

Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. В мае 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Обмен журналиста мог состояться еще в 2018 году, но сорвался.

В начале 2019 года журналиста перевели в колонию, а летом 2019 года он попросил о помиловании.

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