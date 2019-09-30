4 октября 2019

Нет, лучше бы мы на этот фильм не ходили. Ведь другие же не пошли. И, наверное, правильно сделали… Огромный зал одного из центральных киевских кинотеатров в этот день был абсолютно пустым. В нём были только мы с дочкой и молодая мамочка с хныкающим ребёнком. Когда включился свет, они быстро собрались и вышли. А мы, зарёванные, сидели в последнем ряду, не находя сил покинуть место, где только что наши сердца были разорваны на мелкие кусочки.

Фильм был «диснеевский'' и в титрах его жанр кто-то определил как комедию. И назывался он как-то так спокойно — «Глазами собаки''. Ну, мы и пошли. Посмеяться всей семьёй. Я знал, что поставлен фильм по книге американского писателя Арта Стайна «Гонки на мокром асфальте''. Но, поскольку эту книгу никто из нас не читал, а киноистории, рассказанные от имени собаки, нам нравились всегда, решили отдохнуть и посмеяться, посмотрев очередную. Посмеялись, называется…

Мне по жизни близкой казалась вера в то, что со смертью ничего не заканчивается. Вернее, заканчивается, но не всё. И в души, переселяемые по окончанию этого жизненного пути в другие живые существа или неживые предметы, мне тоже верилось всегда. Никак не мог понять тех, кто решительно отвергал даже саму мысль об этом, утверждая, что такого не может быть никогда. Никогда. «Ты же сам понимаешь…'' Я не понимал. Как трудно понять и объяснить, даже с научной точки зрения, не говоря уже о точках зрения других, множество существующих явлений, которые ни глазами увидеть, ни ушами услышать мы не можем. И ещё мне не очень была понятна настойчивость тех, кто не позволял в это верить другим. Тем, например, кому надежда на то, что душа его любимой собаки после смерти способна переселиться в какое-нибудь иное существо, встречи с которым так приятно будет ожидать, теша себя надеждой, что подобное возможно. Я уже не говорю о вере людей в то, что и их души — при праведной жизни на этой земле — могут продолжить своё материальное существование в будущем, после смерти физической. Кому, скажите, мешает вера человека в то, что такое возможно? Ему ведь она помогает преодолевать самые невероятные испытания и тяжелейшие недуги, и никому вокруг от этого ни на граммулечку не становится хуже… Пускай себе и верит, если так уже хочется верить.

Собаку звали Энцо. Она очень любила своего хозяина-гонщика, назвавшего её в честь Энцо Феррари, легендарного итальянского автогонщика и конструктора. И ещё она очень любила каждого члена его небольшой семьи. И оберегала их, как только могла. И уверена была в том, что после неизбежного ухода она снова сможет с ними встретиться. Обязательно. Непременно. И когда в самом конце фильма к бывшему хозяину собаки, восемь лет назад похоронившего своего четырёхлапого друга, после только что завершившихся гонок подошёл за автографом светловолосый мальчик, я не выдержал и громко шепнул на ухо зарёванной дочке: «Это он… Это его пёс Энцо. Это точно он…'' «А как тебя зовут?'' - спросил гонщик, словно пытаясь рассмотреть каждую чёрточку детского лица. «Энцо, сэр… Меня зовут Энцо''.

Притча. К учителю в один из дней подходили посетители, задававшие почему-то один и тот же вопрос: что будет после смерти? Он только улыбался в ответ и не произносил ни одного слова. Когда поток посетителей иссяк, ученики бросились узнавать, почему их учитель, всегда такой внимательный ко всем и словоохотливый, в этот раз никому ничего не сказал.

- Вы обратили внимание на то, что загробной жизнью в основном интересуются те, кто не знает, что делать с жизнью нынешней? Им хочется услышать, что впереди будет ещё одна жизнь, которая будет длиться вечно, — сказал учитель.

- И всё-таки, учитель, есть жизнь после смерти или нет? — не мог никак успокоиться один из учеников.

- Вопрос не в том, есть ли жизнь ПОСЛЕ смерти, вопрос в том, есть ли жизнь До неё, — ответил учитель…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…