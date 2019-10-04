Деньги

Благоприятные финансовые рынки, позитивное восприятие инвесторами макроэкономической и политической стабильности дают сейчас Украине хорошие возможности для ускорения экономического роста. На фоне меняющегося ландшафта международных торговых отношений, наличия относительно обширного набора инструментов для стимулирования роста и относительно низкой базы ВВП страна может увеличить темпы роста, укрепить свои конкурентные позиции и занять новые рыночные ниши. При этом для стимулирования устойчивого роста государству нужно усилить борьбу за прямые иностранные инвестиции. Так прокомментировал учредитель группы ICU Макар Пасенюк результаты Украинского Финансового Форума 2019.

В ICU отмечают, что глобальная экономика переживает сейчас не лучшие времена: снижаются объемы мировой торговли, замедляется экономический рост и ухудшаются деловые ожидания. Торговые конфликты и Brexit подрывают настроения инвесторов и подавляют или перенаправляют капитальные вложения. В ответ — ведущие центральные банки снижают ставки и увеличивают покупки долговых инструментов.

«В результате объем бумаг, торгующихся с отрицательными ставками, ставит новые рекорды, растет дефицит высокодоходных инструментов, и в погоне за ними инвесторы вынуждены наращивать высокорисковые активы и увеличивать свое присутствие на развивающихся и пограничных рынках через финансовые инструменты и прямые инвестиции», — говорит Макар Пасенюк.

27 сентября на Украинском Финансовом Форуме, организованном ICU, иностранные инвесторы подтвердили, что в таких условиях локальный долговой рынок Украины для них весьма привлекателен: относительно высокие ставки доходности, снижение уровня долга к ВВП до 56%, сохранение неплохого потенциала роста у ВВП, в том числе благодаря низкой базе, и, как следствие, высокой чувствительности к позитивным шокам. Как результат, правительству и корпоративным эмитентам стали доступны большие объемы внешнего финансирования по более низким ставкам.

По словам Макара Пасенюка, опасность в том, что в противостоянии между глобальным экономическим замедлением (и его влиянием на цены сырьевых рынков, от которых Украина по-прежнему сильно зависима) и монетарным смягчением центробанков чаша весов может склониться в пользу первого, что приведет к снижению темпов роста и негативно повлияет на приток и стоимость внешнего финансирования.

«Сейчас украинский экономический рост происходит в основном за счет потребления. Однако само по себе потребление не сможет обеспечить устойчивую модель роста в течение длительного времени, особенно в условиях замедляющейся мировой экономики. Нужны качественные и структурные сдвиги, которые может обеспечить привлечение прямых иностранных инвестиций. Самыми приоритетными направлениями для ПИИ в Украине остаются АПК, газодобыча, транспорт и инфраструктура», — отметил Макар Пасенюк.

По данным ICU, аграрный сектор — это не только 10% ВВП и 40% экспортной выручки Украины, но и база для дальнейшего развития перерабатывающей промышленности и сектора услуг.

По мнению Макара Пасенюка, запуск рынка земли в следующем году может дать толчок притоку капитала в сектор и смежные отрасли, росту потребительского спроса и производительности труда.

«Это может добавить к темпам роста ВВП в ближайший год 2−4 процентных пункта», — сказал он.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter