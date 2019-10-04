ГБР объявило подозрение Пашинскому и настаивает на его аресте

Происшествия

Государственное бюро расследований сообщило о том, что народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов вынесено подозрение в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Судя по описанию преступления, речь идет о Сергее Пашинском. О расследовании сообщает официальный сайт ГБР.

Досудебное расследование установило: 31 декабря 2016 состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал зарегистрированный пистолет марки «Glock 19» и выстрелил мужчине в левую ногу. Пулевое ранение привело к осколочному перелому кости бедра.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что нанесены тяжелые телесные повреждения. Решается вопрос о заключении народного депутата под стражу.

По этому поводу Сергей Пашинский дал комментарий на своей странице в Facebook: «Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму — это месть Портнова». Также он добавил: «Я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападающего. Уверен в своей правоте и законности своих действий. Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, — любой человек в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя».

Как сообщалось ранее, Вячеслава Химикуса, которого ранил Сергей Пашинский, обвинили в том, что он сам напал на народного депутата.

Фото: Liga.NET

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