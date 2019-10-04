Украина

Несмотря на монобольшинство фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, уже есть ряд ее членов, которые недовольны политикой партии и пока не публично, но возмущаются некоторыми решениями руководства. Один из депутатов даже заявил, что готов уйти из партии.

Как рассказал изданию один из депутатов от партии Зеленского, во фракции «Слуга народа» образовалась группа парламентариев, которые не согласны с действиями президента и недовольны некоторыми моментами в деятельности Верховной Рады.

По словам источника «ФАКТОВ», первые «тёрки» начались еще при распределении должностей в комитетах, но тогда все происходило в экстренном режиме, и руководство партии якобы пообещало недовольным позже компенсировать «моральный ущерб» в других вопросах.

Многие депутаты, в частности мажоритарщики, ожидали, что такую компенсацию они получат при распределении бюджета на 2020 год. Впрочем, как заметил наш собеседник, далеко не всем удалось договориться о выделении нужного объема средств на свои округа, что стало катализатором разделения в «Слуге народа».

Нардеп уточнил, что пока речь идет о 12—15 недовольных парламентариях, однако поводов для недовольства с каждым днем становится все больше. Как нам стало известно, изначально большинство мажоритарщиков убеждали, что деньги на их округа найдут. И если не в желаемом объеме, то как минимум на решение ключевых вопросов. Однако опасения мажоритарщиков вызвали слова премьер-министра Алексея Гончарука о том, что проект бюджета на следующий год разрабатывают с учетом необходимости выделения средств на реинтеграцию Донбасса. Народные депутаты заподозрили, что денег на их округа может попросту не хватить, и тогда им не за что будет выполнять предвыборные обещания.

Еще одной причиной раскола в президентской фракции стала история с «формулой Штайнмайера». Несмотря на публичные и непубличные заверения президента в том, что никакой «зрады» нет, несколько народных депутатов не поддерживают применение «формулы Штайнмайера» к Украине, считая это шагом к капитуляции. В то же врем, многие парламентарии до сих пор голосуют по указке руководства «Слуги народа», даже не вникая в суть законопроектов.

Напомним, по мнению известного политолога, действующая власть может в любой момент отречься от имплементации подписанной в Минске «формулы Штайнмайера».

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