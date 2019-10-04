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Происшествия

Покупателей срочно эвакуировали: рабочие чуть не сожгли супермаркет в Киеве (фото, видео)

18:42 4 октября 2019 51
Покупателей срочно эвакуировали: рабочие чуть не сожгли супермаркет в Киеве (фото, видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве посреди дня произошло возгорание в супермаркете «Сільпо» по улице Дорогожицкая, 2. По предварительным данным, огонь возник на крыше здания, распространившись на площадь около 100 квадратных метров.

Чтобы добраться до очага возгорания, спасателям пришлось разобрать часть крыши, сообщает Информатор.

По предварительной информации, возгорание стало результатом ремонтных работ, проводимых на втором этаже и крыше. В частности, там находились газовые баллоны для сварочных работ.

Точную причину ЧП установят правоохранители.

Покупатели, которые в тот момент оказались в магазине, не пострадали. Их вывели на улицу до того, как торговый зал заполнился дымом.

Напомним, 13 сентября в Киеве возник серьезный пожар по улице Сырецкой. Горело складское помещение. А 24 сентября дымом затянуло весь Воздухофлотский проспект. Там на ходу загорелся автомобиль.
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