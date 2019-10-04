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Ароматные булочки с корицей: легкий рецепт шведского лакомства
Ровно двадцать лет назад, 4 октября, в Швеции и Финляндии стали праздновать День плюшек. Героиней его стала булочка с корицей, которая в Швеции получила название kanelbulle. Праздник был придуман для того, чтобы повысить в странах потребление муки, сахара и дрожжей.
— Это очень «вкусный» праздник, — рассказала «ФАКТАМ» кулинарный эксперт из Мальмё (Швеция) София Херслоу. — Его придерживаются практически все семьи в Швеции. В этот день принято идти в кафе за ароматными булочками или готовить их дома. Рецептов kanelbulle много, неизменным остается лишь большое количество корицы.
Рецепт шведской булочки с корицей
Тесто:
35 г дрожжей
100 г сахара
300 мл молока
1 яйцо
120 г масла
Чайная ложка соли, 1 столовая ложка кардамона
750 г муки
Начинка:
100 г масла
50 г сахара
2 столовые ложки корицы
Глазурь:
1 яйцо
2 столовые ложки воды
Сахарная пудра
Раскрошить дрожжи в миске, добавить несколько столовых ложек молока и перемешать до однородной массы. Растопить сливочное масло и вылить в него молоко. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто в течение 10−15 минут, пока оно не перестанет быть липким. Накрыв полотенцем, дать тесту подняться при комнатной температуре в течение 30 минут.
Раскатать тесто так, чтобы оно было толщиной около 3 миллиметров, размерами — 30×40 сантиметров. Размазать масло комнатной температуры сверху на тесте. Сделать смесь из сахара и корицы и также покрыть ею тесто. Свернуть тесто внутрь длинной стороной и нарезать на 20−25 рулетов по 2 сантиметра каждый. Поместить их обрезанным краем вверх на бумагу для выпекания.
Положить на противень и дать подняться под полотенцем в течение 60 минут или пока булочки не удвоятся в размере.
Взбить яйцо с водой, аккуратно нанести смесь на булочки и посыпать сверху сахарной пудрой. Выпекать в духовке при 220 ° C в течение 5−6 минут.
Дать остыть и можно наслаждаться вкуснейшими булочками целые выходные.
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