Ароматные булочки с корицей: легкий рецепт шведского лакомства

Стиль жизни

Ровно двадцать лет назад, 4 октября, в Швеции и Финляндии стали праздновать День плюшек. Героиней его стала булочка с корицей, которая в Швеции получила название kanelbulle. Праздник был придуман для того, чтобы повысить в странах потребление муки, сахара и дрожжей.

— Это очень «вкусный» праздник, — рассказала «ФАКТАМ» кулинарный эксперт из Мальмё (Швеция) София Херслоу. — Его придерживаются практически все семьи в Швеции. В этот день принято идти в кафе за ароматными булочками или готовить их дома. Рецептов kanelbulle много, неизменным остается лишь большое количество корицы.

Рецепт шведской булочки с корицей Тесто: 35 г дрожжей 100 г сахара 300 мл молока 1 яйцо 120 г масла Чайная ложка соли, 1 столовая ложка кардамона 750 г муки Начинка: 100 г масла 50 г сахара 2 столовые ложки корицы Глазурь: 1 яйцо 2 столовые ложки воды Сахарная пудра

Раскрошить дрожжи в миске, добавить несколько столовых ложек молока и перемешать до однородной массы. Растопить сливочное масло и вылить в него молоко. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто в течение 10−15 минут, пока оно не перестанет быть липким. Накрыв полотенцем, дать тесту подняться при комнатной температуре в течение 30 минут.

Раскатать тесто так, чтобы оно было толщиной около 3 миллиметров, размерами — 30×40 сантиметров. Размазать масло комнатной температуры сверху на тесте. Сделать смесь из сахара и корицы и также покрыть ею тесто. Свернуть тесто внутрь длинной стороной и нарезать на 20−25 рулетов по 2 сантиметра каждый. Поместить их обрезанным краем вверх на бумагу для выпекания.

Положить на противень и дать подняться под полотенцем в течение 60 минут или пока булочки не удвоятся в размере.

Взбить яйцо с водой, аккуратно нанести смесь на булочки и посыпать сверху сахарной пудрой. Выпекать в духовке при 220 ° C в течение 5−6 минут.

Дать остыть и можно наслаждаться вкуснейшими булочками целые выходные.

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