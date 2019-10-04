Украина впервые с 2015 года начала импорт электроэнергии из России: чем это грозит

Украина

Пока вся страна обсуждает «формулу Штанмайера», Украина впервые с 2015 года возобновила поставки электроэнергии из… России. Поступление электроэнергии из страны-агрессора в режиме импорта было отображено на сайте НЭК «Укрэнерго» 1 октября. Импортером выступила компания «Юнайтед Энерджи». Всего же пять украинских компаний выкупили доступ к 1,1 ГВт пропускной способности сетей для импорта электроэнергии из России в октябре.



Стоит отметить, что возобновление поставок из России стало возможным после того, как 18 сентября парламент одобрил поправку главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса к Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», разрешающую покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами Европейского энергетического сообщества. Правда, Андрей Герус заверял депутатов, что поправка позволит импортировать энергию из Беларуси. Он пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.



Любопытно, что после начала импорта электроэнергии из России Андрей Герус предложил Кабинету министров ввести специальную пошлину на такие поставки.



«Кстати, я хочу предложить спецпошлину на импорт электроэнергии из РФ, — заявил во время заседания парламентского комитета в среду, 2 октября, Андрей Герус. — Даже если он будет происходить, то пусть от этого выигрывает украинский бюджет, украинское государство. Это Кабмин может сделать. У правительства есть механизм ввода спецпошлины, санкций, есть лицензионные условия регулятора. Есть много механизмов, как это можно регулировать», — сказал он.

Похоже, глава энергетического комитета таким образом пытается смягчить негативный резонанс в среде экспертов, который вызвало инициированное им возобновление импорта электроэнергии из РФ.

Стоит напомнить, что Украина в 2014 году импортировала из России 178 млн кВт-ч электроэнергии, в 2015 году — 2,295 млрд кВт-ч. В последние годы коммерческий импорт электроэнергии из России в Украину не осуществлялся, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой энергосистемы Украины с энергосистемами сопредельных стран.



Вдвойне странным импорт электроэнергии из России выглядит в ситуации, когда наша страна имеет переизбыток мощностей по производству электроэнергии, что даже позволяет ее экспортировать.



Так, по данным Минэнергоугля, в 2018 году Украина экспортировала 6,2 млрд кВт-ч электроэнергии на 331,9 млн долларов, в 2017-м — 5,2 млрд кВт-ч на 235,5 млн долларов. Наиболее прибыльным был 2013 год, когда наша страна продала за рубеж 9,9 млрд кВт-ч на 580,2 млн долларов. За семь месяцев 2019 года Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,5% - до 209,57 млн долларов. Основными покупателями украинской электроэнергии являются Венгрия, Польша, Словакия, Молдова и Румыния. В Россию украинская электроэнергия не экспортировалась уже несколько лет.



Возобновление энергетического сотрудничества с Россией вызвало широкий общественный резонанс. Особенно с учетом того, что эксперты не видят экономической целесообразности этого шага для экономики страны, разве что только для выгоды отдельных предприятий, которые смогут получать более дешевую энергию.



«Украина начала импорт электроэнергии из России, и это говорит о том, что власть отдает предпочтение коммерческим лоббистам, а не национальным интересам, — заявил в комментарии „Українським новинам“ директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. — Я считаю, что это не совсем продуманное решение, поскольку нельзя тут ставить только коммерческую составляющую на первый план. Данное решение противоречит действующей стратегии Украины, которая предусматривает интеграцию с общеевропейской энергосистемой. И если Украина будет продолжать поставки электроэнергии из России, то это фактически сделает невозможной интеграцию с общеевропейской энергосистемой. Это первое.



Второй момент — усиление зависимости от России. Это также не то, что сейчас надо Украине. Это тоже противоречит задачам энергетической безопасности. Думаю, что нельзя тут смотреть чисто на коммерческую составляющую. Это свидетельствует о доминировании узких коммерческих интересов и реализации их отдельных лоббистов в правительстве и Верховной Раде», — подчеркнул Владимир Омельченко.



Недоумевают от происходящего и представители энергетической отрасли.



«Я уже неоднократно писал и вспоминал в эфирах о поправке Геруса, которой он за одну ночь (!!!) открыл свободный импорт электроэнергии из… России, — написал на своей странице в Facebook президент Ассоциация энергетики Украины Александр Трохимец. — О нарушении Регламента Рады и Соглашения об ассоциации с ЕС — это особая длинная история. А сегодня о другом, о том, кому это было нужно.



С трибуны Верховной Рады господин Герус, который является уже высокопоставленным, заявлял, что норма об обязанности продавать электроэнергию на рынке на сутки вперед из стран, не являющихся стороной Энергетического сообщества, будет дискриминационной по отношению ко всем, кроме ЕС, и должна быть исключена. Кроме того, свободный импорт электроэнергии из России и Беларуси позволит демонополизировать рынок электроэнергии и значительно снизить тарифы для потребителей. Забыл сказать только, для каких именно потребителей», — считает Трохимец.



По его словам, первая поставка электроэнергии из России поступила фирмам, возможно, связанным с Игорем Коломойским.



Особую тревогу у экспертов вызывает тот факт, что одновременно с возобновлением поставок электроэнергии из России, наш северный сосед перекрывает поставки в Украину угля, и это в преддверии отопительного сезона.



«Россия использует фактор энергозависимости Украины для геополитического давления на власть, — написал на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. — С 1 октября Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля в Украину. В результате есть угроза дефицита энергетического угля в наиболее сложный зимний период. Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, теперь станет катастрофической. Ежемесячно в Украину через Беларусь поставлялось 300−400 тысяч тонн российского угля. Для этого отправители подавали заявки на РЖД с просьбой осуществить перевозку в направлении Беларуси. Со вчерашнего дня ни одна заявка не подтверждается. Это означает создание огромного дефицита энергетического угля в опасный момент — зимой.



И именно в тот день, когда РЖД заблокировала поставки угля, в Украину начали поставлять российскую электроэнергию. То есть Украину делают еще более зависимой — вместо угля продают готовую электроэнергию, „выводя из игры“ украинских энергетиков. Чем эта цепь закончится, предсказать несложно. Фактор энергозависимости будет использован Москвой для геополитического давления на украинскую власть», — уверен Михаил Волынец.



Как сообщали «ФАКТЫ», с приходом Зеленского на Банковую Игорь Коломойский усилил свои финансовые позиции. В частности, украинские суды приняли ряд решений относительно незаконности национализации «ПриватБанка». Сам олигарх заявил, что планирует добиться возвращения ему 2 млрд долларов, которые он якобы инвестировал в «ПриватБанк». Также стало известно, что компания Коломойского стала главным поставщиком дизельного топлива «Укрзалізниці».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter