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В Киеве и области "накрыли" сеть борделей: десятки задержанных (фото, видео)
Полиция Киева в ночь на 4 октября провела 22 обыска, по итогам которых задержала организаторов сети борделей, работающих на территории столицы и Киевской области. Напомним, в полиции назвали самые «жаркие» регионы Украины, первенство в списке досталось Днепропетровской области.
Как сообщили правоохранители, организаторами оказались женщина с конспиративным именем «Рената» и ее сожитель. На них трудились 20 человек, которые принимали звонки от клиентов, администраторы «точек», где работали проститутки, таксисты, которые доставляли девушек к клиентам. Всех их «нанимал в штат» некий «Тимур», который теперь также оказался в наручниках.
В полиции установили, что стоимость услуг варьировалась от 800 до 3 тысяч гривен в час. Таким образом, ежедневный денежный оборот борделя составил около 70−100 тысяч гривен.
Только в девяти салонах, расположенных в центре Киева, «работали» 50 проституток.
В настоящее время решается вопрос сообщение о подозрении задержанным в совершении уголовного преступления.
Напомним, ранее в Одессе была задержана организатор местного «клубничного бизнеса». 28-летняя одесситка подошла к вопросу огранизации секс-услуг креативно, предоставляя их только элитным клиентам.
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