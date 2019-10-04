Скандал в одесском детском центре реабилитации: изнасилована воспитанница

Происшествия

Одесский региональный центр социально-психологической реабилитации детей уже несколько дней в центре внимания общественности. То стало известно об издевательствах над отравившейся девушкой, которой персонал отказался вызвать скорую помощь. То об очередном побеге группы воспитанниц. В конце концов их разыскали, и глава Нацполиции сообщил: «Девушек нашли. Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было». И вот — новое ЧП.

Вечером в пятницу, 4 октября, на официальном сайте главка Нацполиции в Одесской области появилось сообщение об изнасиловании воспитанницы этого центра. Приводим его дословно:

«Полиция расследует информацию об изнасиловании несовершеннолетней. О половом преступлении в отношении нее сообщила сама 17-летняя воспитанница одесского детского учреждения.

Накануне девочка с двумя своими подругами убежала из центра. По предварительной информации, ночью на улице их нашли представители общественности. Вместо того чтобы привезти девушек в полицию или вернуть в воспитательное учреждение, их до утра оставили дома у одного из мужчин. Тот, по словам заявительницы, против воли вступил с ней в половой контакт.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. По заявлению несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 152 ч. 3 («Изнасилование») Уголовного кодекса Украины. Девушку осмотрели врачи, их вывод полицейским будет предоставлен позже. По месту жительства мужчины проведен неотложный обыск. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, необходимые для объективного, всестороннего и беспристрастного расследования".

Как стало известно «ФАКТАМ», в подозреваемые угодил известный общественник, участник движения (платформы), занимающейся поиском пропавших детей. (Редакции известны его имя и фамилия, но по этическим соображениям мы пока их не называем.) Сам он в недалеком прошлом — воспитанник дома семейного типа.

Координатор поисковой платформы Александр Сопельник рассказал, что прошлой ночью они обнаружили трех выпивших девочек — беглянок из скандального детского центра. Тогда приняли коллегиальное решение, чтобы они переночевали в нормальных условиях — дома у этого участника платформы. Их оставили в доме, где проживает большая дружная семья.

«Любой вариант интимной близости с девочками был исключен: там проживают два брата нашего коллеги, сестра и жена одного из братьев. Утром сбежавших воспитанниц центра отвезли в полицию, где они пробыли до вечера. Сейчас в дом с обыском нагрянула полиция», — рассказал Сопельник.

Сам подозреваемый уверен в том, что его попросту подставили. «Это провокация и месть за мою борьбу с администрацией данного детского центра. Тем более что в доме я не ночевал и это должно быть зафиксировано на камерах видеонаблюдения», — заявил общественник.

Такой же точки зрения придерживается известная правозащитница Зоя Мельник, которая изначально и вскрыла правонарушения в детском центре.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter