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Экс-нардепа Микитася, замешанного в "деле Аллерова", отпустили под залог в 5,5 миллиона гривен
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Украины VIII созыва (группа «Воля народа») Максиму Микитасю, который является фигурантом дела о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн гривен.
Экс-депутату назначили залог в 5,5 млн гривен. Кроме того, он должен сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину. Кроме того, в отношении Микитася будет применен электронный браслет.
Действия бывшего депутата в НАБУ квалифицировали по части 3 статьи 27 ч.5 ст. 191 УК Украины.
Дело расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины и касается возможного хищения более пяти миллионов долларов при строительстве жилья для военных. Расследование началось в 2017 году. Суть схемы, по версии следствия, состояла в том, что квартиры должны были строиться в элитном районе Киева (Печерск), а военнослужащие по факту получали квартиры в пригороде столицы (в районе метро «Бориспольская»). Их стоимость оказалась почти на 82 млн гривен меньшей, чем обещанные квартиры на Печерске.
Напомним, бывший командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров также может выйти из СИЗО под залог. Требуемую сумму — 4,8 миллиона гривен — уже внесли на счет.
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