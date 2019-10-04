Мир

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, докладывая в Конгрессе, рассказал, что рекомендовал адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников о бывшем вице-президента США Джозефе Байдене и его сыне Хантере.

Среди таких ненадежных источников он назвал, в частности, бывшего генпрокурора Юрия Луценко

«Волкер сообщил следователям Конгресса, что он выразил обеспокоенность Джулиани относительно использованию бывшего прокурора Украины Юрия Луценко как источника информации о Байденах и в других дискуссий, предупреждая, что Луценко не заслуживает доверия», — информирует CNN.

Кроме того, Волкер заявил, что президент Дональд Трамп не хотел встречаться с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, объясняя это тем, что «Украина — коррумпированная страна, полная «ужасных людей».

Он также добавил, что несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые опубликовали официальные лица США о новом украинском президенте, Трамп скептически относился к ним, предпочитая верить Джулиани.

О допросе Волкера в Конгрессе читайте также в статье «ФАКТОВ» «Зеленскому готовили ловушку: скандальные подробности переписки Волкера».

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