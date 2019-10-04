Шоу-бизнес

В субботу, 5 октября, состоится очередной этап кастингов десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ).

Вернуться на сцену с помощью «Х-фактора» захочет артистка Ирина Кульшенко. Девушка была солисткой коллектива «Panivalkova» и верила, что у группы большое будущее, пока полгода назад они объявили о закрытии проекта. У Ирины началась депрессия, но вскоре она взяла себя в руки и решила начинать собственную карьеру.



*Ирина Кульшенко

Показать судьям шоу свои вокальные таланты решила и экс-ведущая проекта «Ревизор: Магазины» Наталья Кудряшова.



*Наталья Кудряшова

Выступление участниц приведет к тому, что среди судейской четверки начнут бушевать страсти, а между Настей Каменских и Олей Поляковой начнутся серьезные разногласия.

Проект уже несколько сезонов не только открывает народные таланты, но и манит опытных артистов. Так, на «Х-факторе» появлялись Юрий Юрченко, Дядя Жора и Эль Кравчук. В 10-м сезоне на большую сцену решил вернуться Игорь Балан — создатель и солист легендарной группы «Аква Вита», которая в 90-х давала многотысячные концерты.

— Шоу-бизнес — как минное поле. И сейчас мне приходится начинать все с нуля, — признался артист, выходя на сцену «Х-фактора».



*Игорь Балан

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Игорь Балан рассказал, почему решил участвовать в проекте наравне с начинающими артистами и чего боялся больше всего.

— Честно говоря, я никогда не думал о том, что однажды окажусь на этой сцене, — признался Игорь. — У меня были некоторые сомнения, но, в какой-то момент я просто почувствовал, что очень соскучился по выступлениям. Я практически начинаю все с нуля, без всяких преференций и, конечно, мне немного волнительно.

— Но вы — человек, уже привыкший к сцене. И все-равно волнение присутствует?!

— Понимаете, одно дело выходить на сцену просто к публике, а другое дело — участвовать в соревнованиях. А «Х-фактор» — это все-таки соревнование, всякое бывает, может что-то пойти не так. Например, перед кастингом мне пришлось встать в 6:30 утра. А свой организм я знаю — если я не выспался, на голос это не очень хорошо влияет. Меня немного волновал этот момент. Я, конечно, походил на улице, немного попел перед выходом на сцену, чтобы связки пришли в тонус. Но совру, если скажу, что не волновался.

— Почему вы решили прийти один, как сольный исполнитель?

— Время идет, мы все не молодеем. Проект «Аква Вита» создавался для молодежи, которая была 20 лет назад. Сейчас мои бывшие поклонники уже любят Олега Винника (улыбается. — Авт.). Хотя, кто знает, дело в том, что еще 25 лет назад я начинал тоже сам. Один прошел на фестиваль «Червона рута», а уже оттуда взял Ирину (Ирина Филатова, участница дуэта «Аква Вита». — Авт.). Но сейчас «Аква Вита» для меня выглядит, как зависший компьютер, которому нужно сделать полную перезагрузку. Вот за ней я и пришел на проект «Х-фактор». Мир меняется, и все вокруг становится совершенно иным. На самом деле, уровень исполнителей 25 лет назад и сейчас — это небо и земля!

— В чем разница?

— Да практически во всем! Если вспомнить, как я писал первые фонограммы — это были одни проблемы. Компьютеров практически ни у кого не было. А если и были, то настолько допотопными, что ничего с ними и сделать-то нельзя было. Чтобы записать фонограмму, нужно было идти на студию, проплачивать время, потом прямо там же делать аранжировку. А сейчас каждый человек, имея компьютер, наушники и микрофон, может это сделать самостоятельно. Да хоть у себя дома! И потихоньку-потихоньку уровень музыки и исполнителей, особенно молодых, очень вырос. Даже ожидая выхода на сцену на кастинге «Х-фактора», я услышал минимум три человека, которые мне реально очень понравились. Я как саунд-продюсер, наверное, поработал бы с ними.

— Почему вы раньше не решались прийти на «Х-фактор»?

— Раньше был другой состав жюри, где большинство людей — из моей эпохи. Один из членов жюри вообще какой-то зуб на нас всех точил — не буду говорить, кто. Тогда я не видел перспектив, а сейчас решил все-таки попробовать. Да, я рискую больше, чем кто-либо другой, потому что пока молодой-зеленый — это одно, а когда за плечами приличный опыт — совершенно иное. Но в какой-то момент я понял, что если не сейчас, то уже, наверное, никогда не приду на этот проект. Время идет, и, пожалуй, в 60 лет я уже на подобный шаг не решусь.

— Чье мнение из членов жюри для вас было решающим?

— Признаюсь, не могу кого-то выделить, они все сейчас достаточно равны. Я немного побаивался Алессандро Сафина, потому что он более классический артист, а я себя супервокалистом, честно говоря, не считаю. Я просто автор-исполнитель, у которого есть своя харизма и музыкальное видение. И все это я стараюсь донести судьям. Ведь не даром мои песни становились хитами!

— Чем же вы решили удивить судей?

— Я исполню свою песню, которую знают, на самом деле, благодаря другому артисту. А я попытаюсь разрушить стереотипы и клише, которые ко мне прицепились. Например, все сразу вспоминают песню «А теперь усе інакше» и все. Но я ведь 20 лет сидел на студии, развивался как музыкант, писал песни себе и другим. Я решил, что выходить нужно с хитом, который сразу зайдет не только судьям, но и зрителям. По крайней мере, я искренне верю в то, что пройду дальше!

О том, чем удивил зрителей и судей шоу предыдущий выпуск кастингов десятого сезона «Х-фактора», читайте здесь.

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