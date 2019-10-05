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УЕФА оштрафовал победителя Лиги чемпионов (видео)
Европейский футбольный союз (УЕФА) наказал действующего триумфатора Лиги чемпионов «Ливерпуль» за поведение фанатов после еврокубкового матча против австрийского «Зальцбурга» (4:3).
Поводом для штрафа стало то, что болельщики английского клуба выбежали на поле после игры, чтобы попросить футболки у футболистов команды. Кроме того, один из фанатов был остановлен стюардами при попытке проникнуть в игровую зону.
Поскольку такое нарушение было допущено на стадионе «Энфилд» впервые в этом году, штраф составил 5 тысяч евро, сообщает Sky Sports.
Напомним, что по ходу матча «Ливерпуль» вел — 3:0, но австрийцы смогли совершить маленький спортивный подвиг, сравняв счет. И хотя «Зальцбург» в итоге уступил (3:4), но уважения болельщиков заслужил точно.
Кстати, футбольный мир потрясла мотивационная речь главного тренера чемпиона Австрии Джесси Марша, произнесенная американским специалистом на смеси английского, немецкого и… матерного языков в перерыве матча. Видео эмоционального выступления главного тренера «Зальцбурга» попало в сеть.
«Сколько раз мы сфолили за первый тайм? Два? Это что, сраный товарищеский матч, да? Это Лига чемпионов! Парни, комон, нужно играть активнее, нужно добавить в физике! Жестче играйте с ван Дейком, мы слишком уважительны с ним. С мячом, без мяча. Слишком. Хватит!
Они сильны? Да. Но это не значит, что мы должны играть вежливо, не трогать их, разочек не отобрать мяч в подкате или не побороться Парни, они должны ощущать нас! Они должны понять, что мы, черт возьми, приехали сюда биться! Мы должны не просто пытаться соответствовать своему стилю, мы, #####, приехали, чтобы играть! Это самое важное.
Можно немного поговорить о тактике, но когда мы вернемся на поле, у нас должно быть больше воли, больше уверенности! Давайте, мать вашу, покажите свою заряженность, покажите свое желание, свою борьбу. Мы видели, что они сильны, но мы можем вдохнуть жизнь в нашу игру.
Давайте парни, нам есть, что предложить им! Чтобы после матча нам не было стыдно", — заявил Джесси Марш.
3 октября 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА оштрафовал полуголую модель, выбежавшую на поле в финале Лиги чемпионов.
Фото Getty Images
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