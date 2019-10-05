Скандальный разговор Трампа с Зеленским: в деле появился новый свидетель

Мир

Американские СМИ сообщают о появлении еще одного представителя спецслужб, который располагает более точной информацией о скандальном телефонном разговоре президентов США и Украины. Как сообщил источник The New York Times, свидетель уже имел предварительную беседу с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном.

Разведчик рассказал ему, что имеет показания, основанные на разговорах с рядом чиновников Белого дома.

Детали разговора пока не раскрываются.

Напомним, ранее стало известно, что во время беседы с Зеленским Трамп был не один, а разговор слушался в т. ч. государственным секретарем США Майком Помпео.

Телефонная беседа уже стоила отставки спецпредставителю Государственного департамента США по Украине Курту Волкеру, после чего он побывал на допросе в Конгрессе. О визите Волкера в Конгресс читайте в статье «ФАКТОВ» «Зеленскому готовили ловушку: скандальные подробности переписки Волкера».

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