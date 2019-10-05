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Хотел «немного заработать»: в Одессе у местного жителя изъяли метамфетамин на 1,5 млн гривен
Одесские правоохранители 4 октября задержали наркоторговцев и изъяли у них огромные партии метадона и метамфетамина. Напомним, на Полтавщине «конопляный» бизнес наладили… полицейские.
Как сообщили в полиции, один из задержанных, 22-летний одессит, хранил психотропные вещества по месту своего проживания в Киевском районе города. Во время проведения санкционированного обыска в его квартире изъяли более 2,5 тысяч полиэтиленовых пакетиков с метамфетамином. Кроме того, там же было обнаружено свыше 200 свертков с растительным наркотиком.
Как выяснилось, местный житель приобрел метамфетамин через Интернет и планировал «немного заработать» — реализовывать его «с накруткой» на территории города.
Стоимость изъятого, которое направили на экспертизу, составляет, по предварительным оценкам, не менее 1,5 млн гривен.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит от шести до десяти лет заключения с конфискацией имущества.
И практически одновременно под Одессой задержали членов этнической группы наркоторговцев. По данным правоохранителей в нее входили более 10 представителей одного из национальных меньшинств. Они наладили канал поставки метадона с территории соседнего государства и сбывали мощшый синтетический препарат наркозависимым жителям в контролируемых пограничных районах и на территории других районов региона.
Как сообщили «ФАКТАМ» в Южном региональном управлении Госпогранслужбы, помимо их оперативников в операции по выявлению и задержанию злоумышленников участвовали сотрудники полиции и при силовой поддержке спецподразделения «ДОЗОР».
«Группа имела четкую структуру, у каждого из ее участников была своя роль — перевозчика, фасовщика и сбытчика. Руководил всеми ранее судимый 48-летний житель Измаила», — уточнили в полиции.
Сейчас правоохранителями принимают меры по задержанию и привлечению к ответственности других участников преступной группы.
Открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, «ФАКТЫ» уже писали, как в Одессе бывшие боевики «ДНР» наладили сбыт оружия и наркотиков.
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