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На Дунае столкнулись пассажирский лайнер и грузовое судно, есть пострадавшие (фото)
В субботу, 5 октября, на круизный лайнер, совершавший рейс по Дунаю, налетело грузовое судно. ЧП произошло на участке реки между румынским портом Тулчей и украинским Измаилом, расположенным на территории Одесской области. Конкретнее — в районе 43-й морской мили Дуная, у мыса Измаильский Чатал, что на границе с Румынией.
По информации румынских чрезвычайных служб, грузовое судно Blue Star I (флаг Панамы) столкнулось с круизным лайнером Prinzessin Isabella (флаг Мальты), смяв ему надстройку, повредив тем самым каюты.
«Служба скорой помощи Тулчи (Румыния) сняла с лайнера двух человек и отправила их в больницу, а теплоход со 165 пассажирами на борту продолжил свой путь. До ближайшего порта по маршруту следования», — сообщают иностранные спасатели.
Полиция приступила к расследованию инцидента, начато уголовное производство.
По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших нет. О том, находились ли на судах наши соотечественники, станет известно позже.
Как сообщали «ФАКТЫ», 29 мая на Дунае столкнулись большое круизное судно и малый прогулочный катер. От сильного удара катер затонул примерно за 7 секунд. В результате ЧП погибли 28 человек.
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