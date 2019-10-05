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«Ворскла» на последних секундах избежала пятого подряд поражения в УПЛ: видеообзоры матчей 10-го тура
В субботу, 5 октября, после еврокубковой недели матчами в Полтаве, Чернигове и Львове возобновились состязания в чемпионате Украины по футболу. Всего три гола — в трех поединках.
Чемпионат Украины. 10-й тур
«Ворскла» (Полтава) — «Мариуполь» — 1:1 (Васин, 90+2 — Чоботенко, 57). Молодежные составы — 3:0.
«Десна» (Чернигов) — «Олимпик» (Донецк) — 1:0 (А. Фаворов, 90). На 65-й минуте удален Завийский («Олимпик»).
«Львов» — «Заря» (Луганск) — 0:0. На 36-й минуте удален Педро («Львов»). Молодежные составы — 1:0.
«Ворскла» была очень близка к тому, чтобы продлить свою серию из поражений в УПЛ до пяти поединков. Пропустив гол от Чоботенко после подачи углового, подопечные Виталия Косовского делали все возможное, чтобы хоть как-то реабилитироваться перед полтавской публикой. И на 92-й минуте гол Васина все-таки принес хозяевам поля ничью. Кстати, «Мариуполь» не может победить «Ворсклу» в Полтаве целых семь лет — восемь поединков подряд.
«Десна», которая проводит, пожалуй, лучший сезон в истории клуба, была близка к тому, чтобы продлить серию без побед на своем поле до четырех матчей. Даже оставшись в меньшинстве, дончане смотрелись достойно, но свои моменты не реализовали. А вот команда Александра Рябоконя усилиями Фаворова-младшего забила на 90-й минуте победный мяч и, по крайней мере, до следующего тура сохранила за собой второе место в турнирной таблице.
«Заре» в нынешнем сезоне явно не хватает стабильности. Вот и в поединке со «Львовом», который никого не может обыграть в родных стенах в 14 (!) матчах подряд, подопечным Виктора Скрипника не удалось добыть три очка. Даже с учетом того, что парни Владимира Мазяра после удаления с поля бразильца Педро за неприличный жест в адрес соперника с 36-й минуты сражались вдесятером.
Положение команд:
1. «Шахтер» — 27 (9 матчей);
2. «Десна» — 20 (10);
3. «Динамо» — 17 (9);
4. «Александрия» — 16 (9);
5. «Заря» — 16 (10);
6. «Колос» — 14 (9);
7. «Днепр-1» — 11 (9);
8. «Мариуполь» — 10 (10);
9. «Карпаты» — 8 (9);
10. «Ворскла» — 8 (10);
11. «Львов» — 7 (10);
12. «Олимпик» — 5 (10).
Бомбардиры: 8 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 6 — Марлос («Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Богдан Леднев («Заря»); 4 — Карлос де Пена («Динамо»).
В 10-м туре премьер-лиги 6 октября также сыграют: «Днепр-1» — «Шахтер», «Колос» — «Динамо», «Александрия» — «Карпаты».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» не смогло победить в Лиге Европы швейцарский «Лугано».
Фото ФК «Ворскла»
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