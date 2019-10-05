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Украинец Беринчик в ярком бою защитил чемпионский пояс: полное видео
В субботу, 5 октября, в Броварах в ТРЦ «Терминал» прошел бой за титул чемпиона мира по версии WBO International в легком весе между обладателем пояса украинцем Денисом Беринчиком (11 побед, 7 из них — нокаутом) и мексиканцем Патрицио Лопесом Морено (26 побед, 19 из них — нокаутом, 3 поражения).
Наш соотечественник традиционно устроил настоящее шоу при выходе к рингу. Денис подъехал к своему углу… в клетке, будучи закованным в цепи и в маске «а-ля Деонтей Уайлдер». Произведя впечатление на зрителей и соперника, украинец чувствовал себя хозяином на ринге.
Морено заметно превосходил нашего соотечественника в антропометрии и всячески пытался использовать это свое преимущество. Денис при этом включал ноги и, умело уворачиваясь от ударов, сам исправно доставал корпус и голову мексиканца.
В итоге, поединок продлился все 12 раундов без особых всплесков со стороны обоих боксеров, после чего судьи единогласным решением — 120−108,120−108, 120−109 — отдали победу Денису Беринчику, который второй раз успешно защитил свой чемпионский пояс.
Добавим, что также в рамках вечера бокса Макс Бурсак (34 победы, 5 поражений, 2 ничьи) победил техническим нокаутом в пятом раунде Беку Мухулищвили из Грузии, Дмитрий Митрофанов (6 побед, 1 ничья) нокаутировал в четвертом раунде серба Новака Радуловича, а Олег Малиновский (24 победы, ни одного поражения) оказался сильнее по очкам итальянца Витторио Парринелло.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик свой дебютный бой в супертяжелом дивизионе провел 6,5 лет назад, выступая за «Украинских атаманов».
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