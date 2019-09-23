- 18:20 Скрывавшийся за границей обидчик Мустафы Найема задержан сразу после возвращения в Украину
- 18:11 Опубликовано видео дебютного боя Усика в супертяжелом весе: он состоялся 6,5 лет назад
- 18:08 Зеленский утвердил реформирование прокуратуры: что изменится
- 18:03 "ФАКТЫ" узнали об увольнении профессора МАУП, который учил студентов любить Россию
- 18:00 Украинские танки стали проверять по-немецки — пивом
- 18:00 Это было страшно: жена Виторгана рассказала, как поборола рак
- 17:56 «Цветная женщина и ваша сестра»: Меган Маркл в ЮАР впервые высказалась о своем африканском происхождении
- 17:50 НАБУ призвало Зеленского не дезинформировать украинцев: что стоит за жестким заявлением
- 17:38 В Минздраве работают российские соцсети: скандал вышел на уровень СНБО
- 17:29 В Киевской области готовится массовое отключение электричества за долги: кого коснется
- 17:15 Дело Головина: суд отменил круглосуточный арест экс-начальника одесской полиции
- 17:07 Эксперт назвал искусственную шумиху вокруг «Роттердам+» грязной пиар-кампанией Коломойского
Опубликовано видео дебютного боя Усика в супертяжелом весе: он состоялся 6,5 лет назад
В субботу, 12 октября, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) проведет свой первый поединок в супертяжелой категории против голландца Тайрона Спонга (14 побед, 13 из них — нокаутом).
Впрочем, для нашего соотечественника это будет дебют в данном весе на профессиональном ринге, а вот в любителях он уже дрался в этой категории. Произошло это в январе 2013 года в матчевой встрече между «Украинскими атаманами» и «Британскими львиными сердцами» в рамках Мировой серии бокса (WSB).
Поскольку родная для Александра категория до 85 кг не была предусмотрена, ему пришлось боксировать в супертяжелом весе (свыше 91 кг) против Уэйна Фа. По итогам пяти раундов судьи присудили победу нашему соотечественнику — 4:2.
Отметим, что на поединке Усик — Спонг, который пройдет в Чикаго на ринге Wintrust Arena, способной вместить более 10 тысяч зрителей, ожидается аншлаг. За три недели до боя в свободной продаже осталось менее тысячи билетов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский тяжеловес Джаррелл Миллер предрек Усику проблемы в супертяжелом весе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.