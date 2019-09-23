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Спорт

Опубликовано видео дебютного боя Усика в супертяжелом весе: он состоялся 6,5 лет назад

18:11 23 сентября 2019 35
Опубликовано видео дебютного боя Усика в супертяжелом весе: он состоялся 6,5 лет назад
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 12 октября, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) проведет свой первый поединок в супертяжелой категории против голландца Тайрона Спонга (14 побед, 13 из них — нокаутом).

Впрочем, для нашего соотечественника это будет дебют в данном весе на профессиональном ринге, а вот в любителях он уже дрался в этой категории. Произошло это в январе 2013 года в матчевой встрече между «Украинскими атаманами» и «Британскими львиными сердцами» в рамках Мировой серии бокса (WSB).

Поскольку родная для Александра категория до 85 кг не была предусмотрена, ему пришлось боксировать в супертяжелом весе (свыше 91 кг) против Уэйна Фа. По итогам пяти раундов судьи присудили победу нашему соотечественнику — 4:2.

Отметим, что на поединке Усик — Спонг, который пройдет в Чикаго на ринге Wintrust Arena, способной вместить более 10 тысяч зрителей, ожидается аншлаг. За три недели до боя в свободной продаже осталось менее тысячи билетов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский тяжеловес Джаррелл Миллер предрек Усику проблемы в супертяжелом весе.

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