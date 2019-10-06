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Российский хоккеист умер в 29 лет
В ночь с 5 на 6 октября российский хоккеист новосибирской «Сибири» Самвел Мнацян, страдавший от онкологического заболевания, скончался в возрасте 29 лет, сообщила Федерация хоккея России в Twitter.
«В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг», — говорится в сообщении.
Во время предсезонного сбора «Сибири» в августе 2018 года Мнацян почувствовал сильные боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию. Последние полгода спортсмен армянского происхождения лечился в немецком Фрайбурге, но медицина оказалась бессильна. При этом «Сибирь» не бросила хоккеиста в трудную минуту и продолжала выплачивать положенную по контракту заработную плату.
Новость о смерти Мацяна появилась в СМИ днем в субботу, однако вскоре родственники хоккеиста и его знакомые ее опровергли. Они заявили, что он жив, но его состояние крайне тяжелое. В ночь на воскресенье парня не стало.
«Все время я постоянно оставался на связи с отцом Самвела, который находился с ним рядом. В воскресенье сам должен был вылететь в Германию, у меня был билет на утренний рейс. Еще вчера Самвел разговаривал, волновался, хотя состояние у него уже стало плохим. Я думал, что успею. Но ближе к ночи ему совсем стало плохо.
Он до последнего был в сознании, узнавал родных. Но состояние уже тогда было критическим. Надежд в последние дни оставалось очень мало.
Пока близкие находятся рядом с ним в Германии и готовятся перевезти тело Самвела в Россию. Думаю, похороны пройдут в его родном Омске", — цитирует агента хоккеиста Шуми Бабаева sport-express.ru.
За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) воспитанник омского хоккея Мнацян выступал в составе «Барыса», «Нефтехимика» и «Адмирала», сыграв 183 матча и набрав 13 очков по системе «гол + пас» (4+9).
Матчи КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о Самвеле Мнацяне.
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Фото khl.ru
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