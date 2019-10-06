Происшествия

В Китае украинский школьник покончил с собой. 13-летний Иван Лю из украино-китайской семьи выпрыгнул из окна квартиры на 13-ом этаже в Шанхае. На руке у мальчика иероглифами было написано «Жертва шанхайского образования». В сентябре об этом случае сообщил в Facebook журналист Владимир Бойко. «ФАКТАМ» удалось связаться с родными Ивана Лю. Родная тетя мальчика Анна Артеменко рассказала нам, что на самом деле стало причиной суицида ребенка и какие события предшествовали трагедии.

Родные Ивана Лю уверены, что ребенка довели до самоубийства в школе. Как выяснилось, мальчика на протяжении нескольких лет буквально терроризировал один учитель. Педагог оскорблял его, унижал и даже бил. Этот же учитель, по словам родных Ивана Лю, открыто говорил ученикам, что ему близки фашизм и нацизм и он «восхищается Гитлером».

- Этот человек был у Ивана классным руководителем, — рассказала «ФАКТАМ» Анна Артеменко. — Наш Ваня (на фото в заголовке) родился и рос в Пекине, его отец китаец. Его мама Елена (моя родная сестра) родом из Донецка. Она живет в Китае уже около 15 лет. Приехала учиться в Пекинском университете и познакомилась там со своим будущим мужем Лю Юанем. У них родились двое детей: старший Иван (ему было 13 лет) и младший Александр. Второго сына сестра вынуждена была рожать в Украине, так как в Китае на тот момент еще действовал закон «Одна семья — один ребенок». Ваня хоть и родился, и жил в Китае, был, как и его мать, гражданином Украины. Он учился в обычной государственной школе в районе Пудун. На момент трагедии он был в восьмом классе.

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Учитель, который, вероятнее всего, и довел Ваню до самоубийства, был его классным руководителем. Он преподавал китайский язык, а это один из основных предметов. В Китае совсем другая система образования, здесь главные дисциплины — это китайский, математика и английский (в то время как биология и география вообще не преподаются). Одним словом, Ваня постоянно пересекался с этим учителем. Проблемы продолжались около двух лет. Иван рассказывал, что этот учитель мог не только оскорбить его, но и побить. Мог выбить из-под него стул, бить палкой по рукам, дергать за уши, ударить головой об парту, пинать ногами Ванин рюкзак. Он регулярно применял насилие. Не говоря уже о бесконечных оскорблениях. Он при всех говорил, что Ване здесь не место, регулярно кричал: «Езжай в свою Украину!»

Чжан Сяо Цюнь (так зовут этого учителя) не скрывал своих нацистских настроений. Он не раз рассказывал детям о «величии немецкой армии во время Второй мировой войны», говорил, что восхищается Гитлером. А в соцсети выставлял свои фотографии со свастикой… На фоне всего этого он регулярно подчеркивал, что раз Ваня украинец, значит он «другой», и ему в этой школе, да и в стране в целом, не место.

Фото из соцсети учителя Чжана, где он, под фотографией модели танка, писал: «О сильная немецкая армия, нет никаких вопросов, которые не может решить оружие калибра 88 мм»

— Родители Ивана пытались как-то повлиять на эту ситуацию?

— Конечно. К сожалению, в китайских школах вполне допустимо, чтобы педагог бил ученика палкой по рукам. Но отец Вани ездил в школу разбираться. Возил Ваню в больницу, и у них были справки, подтверждающие наличие побоев, нанесенных учителем. Отец Вани обращался к директору школы. Директор признавал, что проблема есть, обещал разобраться с учителем и говорил, что гарантирует безопасность ребенка в этой школе. Ванин папа разговаривал и с самим учителем. И тот во время их личной встречи признал, что в обращении с Ваней «перегнул палку». Учитель не отрицал, что действительно указывал Ване на его национальность и говорил, что раз Ваня украинец, он «не должен здесь жить». Учитель даже извинился.

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Но только проблему это, по словам Анны Артеменко, не решило. Террор со стороны учителя продолжался.

- Он так себя вел не только по отношению к Ване, — говорит Анна Артеменко. — В их классе было несколько учеников, которые по какой-то причине просто ему не нравились. Одного мальчика — симпатичного, умного (он учился хорошо, как и наш Иван) учитель так третировал, что родители в прошлом году перевели его в другую школу. Что касается нашего Вани, то такое отношение к нему со стороны учителя провоцировало и конфликты с одноклассниками. Конечно, у Вани были друзья. Но некоторые дети, увидев, как преподаватель бьет Ваню и выбивает из-под него стул, начинали делать то же самое. Другие дети пытались найти оправдание неадекватному поведению учителя. Подростки предполагали, что возможно, у него в жизни произошла какая-то трагедия и, дескать, поэтому он так себя ведет… Но это было только предположение. Это учитель молодой, ему около 30 лет, у него нет детей. И детей он почему-то ненавидит.

Побои, которые Ивану Лю нанес учитель

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В результате родители Вани добились, чтобы его перевели в другой класс. Там классным руководителем была нормальная женщина, у нее у самой есть сын-подросток. С этой учительницей у Вани ни разу не было конфликтов. Но Ваня все равно регулярно пересекался с третировавшим его учителем. И хотя тот уже не был классным руководителем Вани, это не мешало ему продолжать издеваться над ним. К тому же этот учитель является старшим педагогом и, по сути, все учителя, которые преподавали у Ивана, находятся у него в подчинении. Он сам говорил об этом отцу Ивана.

— Что произошло накануне трагедии?

- К сожалению, этого мы не знаем. Ваня не рассказывал. Когда он выбросился из окна, дома был его младший брат, который делал уроки. Отец как раз вышел вынести мусор, а сестра возвращалась из командировки… После случившегося невозможно находиться в этой квартире, поэтому сейчас мы с сестрой и племянником живем в отеле. Мы пытаемся выяснить, что в тот день произошло в школе. Но очевидно, что это связано с террором со стороны учителя, который продолжался несколько лет. На левой руке Ваня написал «Жертва шанхайского образования», а вокруг нарисовал символы неонацизма — те самые, которые им навязывал учитель. Еще там было написано «Спасибо». А на ноге написал «УРА» (Ваня знал значение этого слова — с этим словом бойцы шли в бой с врагом-фашистом). Составляя протокол, полицейские сначала отказывались фиксировать эти надписи. Сделали это только благодаря настойчивости Ваниного отца.

Кстати, 6 сентября (в день, когда Ваня совершил суицид) было еще одно странное обстоятельство. С тех пор, как Ваню перевели в другой класс, сестра больше не общалась с этим учителем, но по-прежнему состояла в родительской группе в одном из мессенджеров. А 6 сентября около двух часов дня этот учитель неожиданно удалил ее из группы. Это еще раз доказывает, что в школе что-то произошло. Но только что? Руководство школы явно не заинтересовано в расследовании.

А для школы это уже не первый случай. Как выяснилось, в этой школе дети выбрасываются из окон с регулярной периодичностью. В прошлом году таким образом покончила с собой девочка, которая училась с Ваней в параллельном классе. Она выпрыгнула прямо из окна школы. А в позапрошлом году точно также суицид совершил еще один ученик этой школы. Мы узнали об этом от сотрудников морга. Ваня до сих пор находится в морге, до окончания расследования мы не можем кремировать его тело. Поэтому мы периодически проведываем его в морге… В морге мы увидели бейджик из Ваниной школы. Нам рассказали, что этот бейджик принадлежал ребенку, который выбросился из окна школы в 2017 году.

Несмотря на все эти факты, полиция Шанхая, по словам Анны Артеменко, не спешит расследовать дело о доведении до самоубийства Ивана Лю.

- Трагедия произошла 6 сентября, а полиция с большим трудом приняла у нас заявление только 17 сентября, — говорит Анна Артеменко. - Мы настаивали, чтобы полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения в школе. Но, насколько мне известно, директор эти записи просто не дал.

Дело хотят замять. Нам пытались выдать свидетельство о смерти Ивана, заставляя нас подписать документы о том, что мы «не усматриваем вины третьих лиц в смерти ребенка». То, что директор отказывается предоставить записи с камер видеонаблюдения, полицию не настораживает. А ведь мы предоставили полиции целый пакет документов, где есть фотографии избитого учителем ребенка, свидетельства врачей, записи разговоров с директором школы и сочинение Вани, в котором он подробно описал, как учитель его бьет и издевается над ним. Складывается впечатление, что здесь, в Китае, смерть ребенка ни для кого ничего не значит. А тот учитель, кстати, как ни в чем не бывало продолжает работать.

По словам Анны Артеменко, сейчас семье погибшего школьника помогает только украинское консульство.

- Мы им очень благодарны за содействие, — говорит женщина. — Консульство регулярно обращается по этому поводу в миграционную службу, в китайское правительство… Мы сделаем все, чтобы найти и наказать виновных в смерти Вани. И хотим обратить внимание на эту проблему хотя бы для того, чтобы уберечь жизни других детей.

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