В аэропорту Саратова хакеры развлекли пассажиров взрослым видео с больших экранов

Мир

Российская полиция ищет хакеров, которые транслировали видео для взрослых на настенных экранах в аэропорту «Гагарин» в Саратове. Напомним, в Украине хакеры взломали сайт «Укравтодора» и оставили гневное сообщение.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, порноролик крутился на плазмах почти по всему аэропорту 10 минут.

Саратовские оперативники выяснили, что хакеры умудрились взломать сеть, сидя в туалете.

Как оказалось, в мужском отделе, установлен специальный планшет, с помощью которого обычные пассажиры могут обращаться к руководству аэропорта.

Хакеры просто взломали устройство, зашли в «Яндекс» и нагуглили порнофильмы. После этого хулиганы подключились через Wi-Fi к другим плазмам и запустили трансляцию этого ролика по всему аэропорту.

Полиция уже имеет информацию об 11 мужчинах, которые побывали в мужском туалете. Восьмерых из них нашли, Они заявили, что ничего не слышали об этой выходке. Личности троих пока установить не удалось. Один из них, вероятнее всего, причастен к запуску порно в «Гагарине».

По данным ресурса, службы аэропорта не замечали порно-взлом, пока на видео не начали жаловаться пассажиры.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине обезвредили мощную группировку хакеров, несколько лет взламывавших госреестры. Ранее сотрудники СБУ совместно с партнерами из США пресекли деятельность мощной хакерской группировки, которая действовала под крылом ФСБ и использовала Dark Net.

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