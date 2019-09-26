Происшествия

В Украине обезвредили мощную группировку хакеров-рейдеров, несколько лет взламывавших госреестры (фото)

Служба безопасности Украины совместно с киберполицией приостановила противоправную деятельность организованной группировки, которая в течение нескольких лет способствовала рейдерским захватам имущества по всей территории Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Организовал и возглавил группу в 2015 году житель Киева, который ранее специализировался на хакерских атаках на Государственные реестры Украины. Он привлек в ее состав бывших работников органов государственной исполнительной службы, юстиции, госрегистраторов и высококвалифицированных хакеров. Участники группировки несанкционированно вмешивались в Госреестры Украины для незаконной смены собственников имущества», — говорится в сообщении.

Стоимость «услуг» хакеров доходила до 50 тысяч долларов США.

«Злоумышленниками перерегистрировали движимое и недвижимое имущество, незаконно снимали или накладывали арест, обеспечивали незаконную передачу корпоративных прав», — сообщили в СБУ.

Правоохранители провели спецоперацию по пресечению рейдерского захвата злоумышленниками сети автозаправок. Проведено почти 40 санкционированных обысков по месту жительства и автотранспорта фигурантов дела. В ходе следственных действий изъяты мобильные терминалы, компьютерная техника, банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

Как писали «ФАКТЫ», в июле сотрудники Службы безопасности Украины совместно с партнерами из США пресекли деятельность мощной хакерской группировки, которая действовала под крылом ФСБ. Злоумышленники использовали Dark Net — скрытую от обычных пользователей часть интернет-сети, где можно, в частности, анонимно приобрести оружие, наркотики.

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