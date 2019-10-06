Взрыв в жилом доме в Донецкой области квалифицирован как умышленное убийство (фото)

Происшествия

Полиция Донецкой области предварительно квалифицировала взрыв, в результате которого в квартире пятиэтажного дома погибли мужчина и женщина, как умышленное убийство. Об этом сообщили на официальном сайте полиции Донецкой области.

Как писали «ФАКТЫ», взрыв в квартире произошел 5 октября примерно в 15:00.

Прибывшие на место спасатели и полицейские обнаружили тела хозяев квартиры — 51-летнего мужчины и его 49-летней супруги. В социальных сетях тут же появились сообщения о том, что взрыв был не в райцентре Марьинке, а в городе Курахово. И что погибли супруги Лубинские. Муж возглавлял отдел одной из социальных служб районной госадминистрации, жена была завучем в местном лицее.

Комментаторы пишут о том, что якобы погибший был одним из кандидатов на пост председателя районной райгосадминистрации и взрыв был направлен против него. Что якобы хозяевам квартиры подложили под дверь коробку с надписью «С днем учителя». И когда женщина занесла ее в квартиру и открыла, раздался взрыв.

Однако полиция и один из знакомых покойного не подтверждают данную версию.

«Мы постоянно общались, в том числе по рабочим вопросам, Руслан (так звали покойного. — Авт.) был приветливым, моложавым мужчиной, волонтерил для украинской армии. Но возглавить районную администрацию он не стремился. Трудно даже поверить в то, что произошло. Их взрослый сын жил отдельно. Что-то произошло между супругами. Насколько мне известно, жену Руслана нашли практически в постели, то есть версия о какой-то коробке со взрывным устройством не похожа на правду», — рассказал знакомый покойного.

«Мужчина взорвал гранатой себя и свою жену на почве семейной ссоры. Супруги погибли на месте. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 „Умышленное убийство“ Уголовного кодекса Украины. Также следователи проверяют версию совершения самоубийства. Досудебное расследование продолжается. На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, ГСЧС и криминалистическая лаборатория. По предварительным данным, между супругами возникла ссора на почве ревности. Мужчина взорвал себя вместе с женой», — гласит официальное сообщение полиции.

В полиции нам также не подтвердили версию о коробке со взрывчаткой, отметив, что супруги перед случившимся выпивали и что граната была не слишком большой мощности — в квартире нет тотальных разрушений: то есть подрыв боеприпаса был четко направлен на то, чтобы свести счеты с жизнью.

Фото полиции Донецкой области

Скриншот из социальной сети

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