Происшествия

В Марьинке прогремел смертельный взрыв в жилом доме: опубликованы фото с места трагедии

В субботу, 5 октября в Марьинке (Донецкая область) прогремел взрыв в многоквартирном доме. Смертельные травмы получили мужчина и женщина. Напомним, в Киеве на Воскресенке произошел взрыв в подъезде многоквартирного дома. К счастью, тогда обошлось без жертв.

Как сообщили в Донецком областном главке полиции, трагедия в Марьинке произошла около 15:20. Сообщили о происшествии местные жители.

В квартире, где что-то взорвалось, обнаружены тела мужчины и женщины.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва и гибели людей устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» писали о взрыве возле дома советника председателя Херсонской облгосадминистрации, а также о подобном инциденте в Прикарпатье, где двор частного дома забросали гранатами.

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