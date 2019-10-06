Спорт

«Динамо» в скандальном матче с тремя пенальти и двумя удалениями разгромило в гостях «Колос» (фото, видео)

В воскресенье, 6 октября, клубы, представляющие нашу страну в еврокубках, провели поединки 10-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 10-й тур

6 октября

«Колос» (Коваливка) — «Динамо» (Киев) — 0:4 (Цыганков, 56, с пенальти, Беседин, 66, 82, Вербич, 90+5, с пенальти). На 49-й минуте удален Шепелев («Динамо»), а на 54-й — Максименко («Колос»). На 75-й минуте Цыганков не реализовал пенальти. Молодежные составы — 1:4.

«Динамо»: Бущан, Миколенко (Кендзера, 74), Шабанов, Кадар, Караваев, Сидорчук, Шепелев, де Пена (Вербич, 57), Гармаш, Цыганков (Цитаишвили, 83), Беседин.

«Днепр-1» — «Шахтер» (Донецк) — 0:2 (Мораес, 5, Тайсон, 83). Молодежные составы — 0:4.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Бондарь, Кривцов, Додо, Степаненко, Патрик (Тете, 86), Коноплянка (Коваленко, 68), Тайсон, Марлос (Соломон, 68), Мораес.

5 октября

«Ворскла» (Полтава) — «Мариуполь» — 1:1 (Васин, 90+2 — Чоботенко, 57). Молодежные составы — 3:0.

«Десна» (Чернигов) — «Олимпик» (Донецк) — 1:0 (А. Фаворов, 90). На 65-й минуте удален Завийский («Олимпик»).

«Львов» — «Заря» (Луганск) — 0:0. На 36-й минуте удален Педро («Львов»). Молодежные составы — 1:0.

Киевское «Динамо» вышло на поле столичного стадиона «Оболонь-Арена», где своих соперников принимает «Колос» из села Коваливка Киевской области, практически через двое суток после возвращения с еврокубкого матча против швейцарского «Лугано». С учетом того, что травмированы Кадири, Бурда и «сломавшийся» на разминке в Санкт-Галлене Бойко (основной голкипер «бело-синих» должен вернуться в строй через 10 дней), Алексей Михайличенко по сравнению с игрой в четверг выставил в «основе» четырех новых исполнителей: Кендзеру, Буяльского, Вербича и Родригеса заменили Караваев, Гармаш, де Пена и Беседин.

Кстати, на игру динамовцы вышли в футболках в поддержку своего одноклубника Бурды, который прооперирован в одной из клиник Барселоны и выбыл из строя на пять-шесть месяцев.

Никита Бурда после операции в Барселоне

В первом тайме болельщики увидели довольно скоростной футбол, в котором острее выглядело «Динамо». Но реализовать свое преимущество над неплохо «огрызавшимся» оппонентом «бело-синие» не смогли, хотя нанесли по воротам Волынца семь ударов (три из них — в створ).

Второй тайм начался для «Динамо» с холодного душа: за вторую в матче желтую карточку с поля был удален Шепелев. Впрочем, вскоре арбитр увидел игру рукой в своей штрафной площадке со стороны защитника «Колоса» Максименко (мяч попал игроку «Колоса» в лицо): прямая красная карточка и пенальти, который реализовал Цыганков. А через десять минут вышедший один на один с голкипером Беседин удвоил преимущество киевлян. На 75-й минуте Цыганков заработал еще один 11-метровый удар и снова подошел к «точке». Но на сей раз Волынец парировал «выстрел» вице-капитана «Динамо», а бросившийся на добивание Гармаш немыслимым образом не попал по пустым воротам. Зато на 82-й минуте не промахнулся Беседин, которому удачно ассистировал «проштрафившийся» Цыганков. Точку же в поединке с пенальти на 95-й минуте поставил вышедший на замену Вербич — 0:4.

Динамовцы перед матчами сборных добыли очередные три очка и сохраняют свои ворота в неприкосновенности в шести (!) подряд матчах еврокубков и чемпионата страны.

Видеообзор первого тайма

Удаление Шепелева (49-я мин.)

Удаление Максименко (54-я мин.)

0:1 Цыганков (56-я мин.)

0:2 Беседин (66-я мин.)

Незабитый пенальти Цыганковым (75-я мин.)

0:3 Беседин (82-я мин.)

0:4 Вербич (90+5-я мин.)

Донецкий «Шахтер», вырвавший в прошлый вторник победу на последних секундах матча Лиги чемпионов на поле «Аталанты», прибыл в Днепр в хорошем настроении. Три изменения в стартовом составе (Бондарь, Додо и Коноплянка — вместо Матвиенко, Болбата и Коваленко) не помешали подопечным Луиша Каштру повести в счете в матче с «Днепром-1» уже на 5-й минуте: после навеса Степаненко Мораес эффектным ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот, забив свой 9-й гол в сезоне.

Долгое время «Днепр-1» безуспешно искал пути к воротам Пятова, но на 83-й минуте капитан горняков Тайсон снял все вопросы о победителе — 0:2. Беспроигрышная серия «Шахтера» в премьер-лиге возросла до 39 матчей. Более того, последние 12 встреч УПЛ горняки выиграли с общим счетом 37:6.

Кстати, 32-летний бразилец с украинским паспортом Мораес с 85 точными ударами вошел в десятку лучших бомбардиров за всю историю чемпионата Украины. Бывший форвард донецкого «Металлурга» и «Динамо» уступает только Максиму Шацких — 124 гола (забивал в составе «Динамо», «Арсенала», «Черноморца» и «Говерлы»), Сергею Реброву — 123 («Динамо», «Шахтер»), Евгению Селезневу — 111 («Шахтер», «Днепр» и «Арсенал»), Андрею Воробью — 105 («Шахтер», «Днепр», «Арсенал» и «Металлист»), Андрею Ярмоленко — 99 («Динамо»), Александру Гайдашу — 95 («Таврия» и «Металлург» М.), Марко Девичу — 90 («Волынь», «Металлист» и «Шахтер») и Сергею Мизину — 90 («Динамо», «Днепр», «Черноморец», «Арсенал», «Карпаты», «Кривбасс» и «Металлист»). Столько же раз, сколько Мораес, отличился экс-форвард «Зари» и «Черноморца» Тимерлан Гусейнов.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 30 очков (10 матчей);

2. «Десна» — 20 (10);

3. «Динамо» — 20 (10);

4. «Александрия» — 16 (9);

5. «Заря» — 16 (10);

6. «Колос» — 14 (10);

7. «Днепр-1» — 11 (10);

8. «Мариуполь» — 10 (10);

9. «Карпаты» — 8 (9);

10. «Ворскла» — 8 (10);

11. «Львов» — 7 (10);

12. «Олимпик» — 5 (10).

Бомбардиры: 9 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 6 — Марлос («Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Богдан Леднев («Заря»), Артем Беседин («Динамо»); 4 — Карлос де Пена, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»), Тайсон («Шахтер»).

В 10-м туре премьер-лиги 6 октября также сыграют «Александрия» и «Карпаты».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ворскла» на последних секундах спаслась от пятого подряд поражения в УПЛ.

Фото ФК «Динамо»



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