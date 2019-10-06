24.70 / 25.13 27.01 / 27.58
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

На фоне протестов: Разумков заявил, что новый закон о статусе Донбасса будут писать "всем миром"

20:47 6 октября 2019 50
разумков
Инф. «ФАКТОВ»

Будущий закон об особом статусе Донбасса, вокруг которого сейчас ведутся споры и который привел к массовым протестам в Украине, будет написан с нуля, причем составлять документ будут не только украинские депутаты. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков по сути согласился с позицией Богдана Яременко, депутата от «Слуги народа». Яременко считает, что над законом должен работать не только парламент, но и команда президента, учитывая, что Россия диктует Украине условия по поводу документа.

Спикер Рады пообещал, что к работе над законом привлекут экспертов из Офиса президента, но одновременно еще и задействуют общественность. «И, я думаю, наших зарубежных партнеров», — добавил он. Об этом сообщает РБК-Украина.

Председатель Верховной Рады озвучил, что новый закон начнет действовать после возвращения контроля Украины над захваченным участком границы на востоке страны.

Напомним, обсуждения «формулы Штайнмайера» для Донбасса и нового закона об особом статусе территорий были восприняты обществом как готовящаяся капитуляция Украины. Акция протеста «Нет капитуляции» 6 октября собрала на Майдане, под Верховной Радой и Офисом президента около 10 тысяч участников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер