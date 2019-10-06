Политика

На фоне протестов: Разумков заявил, что новый закон о статусе Донбасса будут писать "всем миром"

Будущий закон об особом статусе Донбасса, вокруг которого сейчас ведутся споры и который привел к массовым протестам в Украине, будет написан с нуля, причем составлять документ будут не только украинские депутаты. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков по сути согласился с позицией Богдана Яременко, депутата от «Слуги народа». Яременко считает, что над законом должен работать не только парламент, но и команда президента, учитывая, что Россия диктует Украине условия по поводу документа.

Спикер Рады пообещал, что к работе над законом привлекут экспертов из Офиса президента, но одновременно еще и задействуют общественность. «И, я думаю, наших зарубежных партнеров», — добавил он. Об этом сообщает РБК-Украина.

Председатель Верховной Рады озвучил, что новый закон начнет действовать после возвращения контроля Украины над захваченным участком границы на востоке страны.

Напомним, обсуждения «формулы Штайнмайера» для Донбасса и нового закона об особом статусе территорий были восприняты обществом как готовящаяся капитуляция Украины. Акция протеста «Нет капитуляции» 6 октября собрала на Майдане, под Верховной Радой и Офисом президента около 10 тысяч участников.

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