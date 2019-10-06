Наука и технологии

Старшеклассница из Запорожья выиграла грант в 500 000 гривен на развитие своей инженерной идеи

Ученица 9-го класса Запорожского технического лицея и Малой академии наук Украины Анастасия Кононенко стала победительницей конкурса поддержки изобретений, который провело Государственное финансово-кредитное учреждение Украины. На развитие инженерной разработки Анастасии выделят полмиллиона гривен. Изобретение нацелено на то, чтобы автоматика помогала спасать детей, а также животных, которых оставили в запертом автомобиле.

— В салоне машины размещаются три датчика — движения, звука и температуры, — поясняет суть своей идеи Анастасия. — Если находящийся внутри человек начинает кричать, активно жестикулировать, автоматика немедленно передаст сообщение об этом на мобильный телефон водителя. Если же температура тела запертого в салоне ребенка или животного отклонится от нормы, сработает включение климат-контроля — на обогрев или охлаждение.

Анастасия не получит грант на руки или на счет — деньги будут перечисляться на конкретные работы по дальнейшему доведению идеи до готового к использованию продукта. В дальнейшем предполагается создать коммерческое предприятие по выпуску систем безопасности, в которое государство вложит еще 2 миллиона гривен.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о выпускнице химико-биологического факультета Мариупольского технического лицея Ольге Харасахал, которая изобрела прибор для выявления метастазов меланомы на ранней стадии. Устройство уже успешно используется в Мариупольском межрайонном онкологическом диспансере.

На снимке: Анастасия Кононенко и председатель правления Государственного финансово-кредитного учреждения Украины Владимир Ставнюк, который подписал документы о выделении гранта на развитие разработки талантливой школьницы. Фото предоставлено Малой академией наук Украины

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