"Октоберфест" установил рекорд по числу пьяных на электроскутерах

Мир

В немецком Мюнхене завершился пивной фестиваль «Октоберфест». Организаторы говорят, что прошлогоднее достижение по количеству выпитого пива превзойти не удалось. Зато участники установили много других рекордов: например, в этом году беспрецедентно много граждан были задержаны за пьяную езду на электроскутерах.

186-й «Октоберфест» принял 6,3 миллиона гостей — столько же, как и в прошлом году. За время фестиваля было выпито 7,3 млн литровых кружек пива (на 200 тыс. меньше, чем в прошлом году). Хитом фестиваля стал пивной коктейль «кислый радлер». Он представляет собой микс пива и минеральной воды. В качестве закуски было съедено 124 быка и 29 телят.

Как сообщает Deutsche Welle, в этом году на фестивале было меньше пострадавших от чрезмерных возлияний. То ли гости научились «чувствовать» свою дозу, то ли просто стали меньше налегать на хмельные коктейли, но помощь после алкогольной интоксикации понадобилась только 600 туристам.

Зато рекорд поставила полиция: выявлено 774 пьяных водителя, в том числе 414 на электроскутерах. У 469 нарушителей изъяты водительские права.

По оценкам стражей порядка, обстановка на нынешнем «Октоберфесте» была чуть более спокойной. Стало существенно меньше карманных краж, хотя количество пьяных ссор и соответственно телесных повреждений осталось приблизительно на прошлогоднем уровне (263 против 256). За время фестиваля гости умудрились потерять 780 персональных документов, 660 кошельков, 420 мобильных телефонов. Также были утеряны детская коляска, зубной протез и альбом с работами Дали.

Напомним, на одном из «Октоберфестов» был установлен рекорд по числу поднятых пивных кружек. Автору рекорда удалось поднять 29 сосудов с пивом и пронести их 40 метров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter