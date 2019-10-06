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- 06.10 22:57 Зеленский сам должен собирать Майданы: президенту Украины подсказали интересный шаг в переговорах с Путиным
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Зеленский сам должен собирать Майданы: президенту Украины подсказали интересный шаг в переговорах с Путиным
Команда президента Зеленского загоняет своего лидера в глухой угол, когда называет участников акции на Майдане «проплаченным сборищем». На самом деле гражданские акции протеста могли бы стать спасательным кругом для Зеленского перед переговорами в Нормандском формате. Такое мнение высказал координатор группы «Информационное сопротивление» Алексей Копытько.
Например, общественное недовольство можно было бы использовать как предлог, чтобы не соглашаться на «формулу Штайнмайера». «Все движение против капитуляции — это спасательный круг для Зеленского… Имея за спиной многотысячный майдан, он может говорить: «Я с детства за Штайнмайера, но я даже до границы не успею добежать, если попробую воплотить», — объяснил Копытько.
По мнению эксперта, Зеленский стал заложником своей всеобъемлющей власти. Имея своих людей на всех ключевых постах, он не может оправдываться, что кто-то ему мешает. А вот общественное недовольство можно и нужно использовать в качестве аргумента, чтобы отказаться от навязываемых невыгодных для Украины решений.
«Зеленский по идее должен быть заинтересован, чтобы протестующие играли на его стороне. Он должен сам собирать эти майданы», — убежден координатор «Информсопротивления».
Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан намекнул, что участники акции «Нет капитуляции», которых только в Киеве насчитали 10 тысяч, являются проплаченной массовкой. Богдану напомнили, что такие же реплики от власти слышали и в 2004-м, и в 2013 году, и результат всем известен.
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