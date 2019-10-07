Носил Анастасию на руках: всплыла тайна о мужчине из жизни Заворотнюк

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За больную раком мозга Заворотнюк сейчас переживают многие поклонники в различных городах и странах, в том числе и в российском Волгограде. Как оказалось, именно там живет мужчина, носивший будущую звезду на руках. О «Волгоградском» периоде ни Анастасия, ни ее родные и близкие никогда не упоминали.

По какой-то своей причине они предпочитали держать это в тайне, однако информация все равно всплыла на поверхность. 73‑летний актер Волгоградского театра юного зрителя Борис Павлович Кудрявцев рассказал о том времени в интервью изданию «Родной город».

«В 1972 году родители Анастасии Валентина и Юрий Заворотнюк приехали в Волгоград, они привезли с собой полуторагодовалую Настю и ее семилетнего брата Святослава», — поведал Кудрявцев.

Он уточнил, что вероятной причина переезда стало приглашение отца Анастасии работать на волгоградское телевидение оператором. Актер добавил, что в скором времени после смены места жительства маму «няни Вики» приняли работать в местный ТЮЗ. Собственно, там Борис познакомился с семьей Заворотнюк.

«Настя — копия Валентины: такая же миниатюрная, такие же большие глаза — ну копия!» — с улыбкой вспоминает актер в интервью, — И Анастасии передалось театральное и человеческое обаяние, которое было присуще ее маме".

Кудрявцев также вспомнил о трудовых буднях актеров театра юного зрителя. Он отметил, что Валентина часто брала с собой маленькую Настю, когда с ней некому было посидеть. Впрочем, эта практика была чуть ли не повсеместной. Артист рассказал и о том, как ему лично пришлось носить Заворотнюк на руках.

«Настя тянулась к маме, когда была в театре, — увидит ее и бежит, а у Валентины спектакль, ей выходить на сцену. Тогда мы, другие актеры, в том числе и я, брали маленькую Настю на руки, укачивали, что‑то ей рассказывали — пытались отвлечь»" — дополнил Борис.

Спустя два года жизни в Волгограде родители Насти перебрались в Астрахань. На то были особые причины. Мама Заворотнюк Валентина конкурировала с другой примой театра.

Как известно, сейчас семья Анастасии Заворотнюк переживает непростой период. Артистка борется с тяжелым заболеванием. Зимой у нее был диагностирован рак мозга. О ее состоянии поступают противоречивые сведения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вчера, 6 октября, появилась информация о том, что звезда скончалась. Но затем пиар-директор артистки Марина Потапова выступила с опровержением слухов.

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