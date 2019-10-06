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«Ужасные новости»: директор Заворотнюк прокомментировала «верную на 98%» информацию о ее смерти
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова ответила на слухи, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла еще 5 октября. Ранее такую информацию распространил один из телеграм-каналов.
Утверждалось, что о «ужасная информация» о смерти звезды, полученная от одного из источников, который трудится в клинике, где якобы находится Анастасия, была верна на 98 процентов.
Марина Потапова очень кратко ответила на вопрос, неужели правда, что Анастасия Заворотнюк умерла. Она сказала: «Нет». При этом от каких-то подробностей относительно состояния актрисы она по традиции отказалась, сообщает «СтарХит».
Напомним, что уже около недели о состоянии Анастасии Заворотнюк ничего не известно. Родные и раньше отказывались пролить свет на то, что сейчас происходит со звездой. Сейчас же вообще ушли в глухую оборону.
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В то же время болезнь обсуждают на ТВ. Недавно, к примеру, с подробным рассказом о диагнозе, который, по слухам, был поставлен Анастасии, выступила Елена Малышева. Ведущая поделилась со зрителями знаниями о том, как развивается глиома и какими симптомами сопровождается.
Как сообщали «ФАКТЫ», днем ранее в Сети обсуждали возвращение Анны, дочери Заворотнюк, к активной жизни в соцсетях. В начале сентября, когда Анастасия оказалась в больнице, её старшая наследница прекратила пользоваться своим аккаунтом — не публиковала новые фото и не участвовала в обсуждении старых. За последние дни она поделилась сразу несколькими снимками и стала снова общаться с друзьями. Многие считают, что это — хороший признак. Мол, Заворотнюк стало лучше, поэтому дочь постепенно возвращается к счастливой жизни. Состояние своей мамы Анна по-прежнему не комментирует.
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