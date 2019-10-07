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Холода затянутся: синоптики уточнили прогноз погоды на начало недели
Холода, пришедшие в Украину, задержатся как минимум до 9 октября. Особенно ощутимые ночные заморозки ожидаются в северных, западных и центральных областях. Там столбики термометров будут опускаться до -5 градусов. В южных и восточных областях заморозки возможны на поверхности почвы.
Днем в западных, северных и центральных областях воздух прогреется до 6−11°. Чуть теплее будет в южных регионах, на востоке и в Закарпатье. Там синоптики прогнозируют 9−14 градусов.
В южных областях 7 октября возможен дождь. 8 октября осадки ожидаются в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Напомним, народные синоптики прогнозируют, что с 10 октября Украину ждет вторая волна похолодания. А в 20-х числах октября можно рассчитывать на приход второго «бабьего лета». Об этом в материале «ФАКТОВ» «Похолодание и обильные осадки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».
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